Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să te descoperi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un test psihologic care te va face să afli lucruri inedite despre ce fel de om ești. Tot ce trebuie să faci este să alegi intuitiv pe ce scaun te-ai așeza.

Testele psihologice sunt folosite de specialiști și nu numai pentru a afla ce se ascunde în interiorul unei persoane. Exercițiul de astăzi se bazează pe imaginație și intuiție. Pentru a descoperi care este caracterul tău trebuie să te gândești că te afli la o ședință importantă cu șeful de la muncă. Masa este mare, iar scaunele sunt nouă la număr. Fiecare loc scoate la suprafață personalitatea omului, în funcție de alegerea făcută. Așadar, nu sta prea mult pe gânduri, fii spontan și alege un loc. Vei afla multe lucruri interesante despre tine pe care nu le știai până acum. Ești pregătit? Să începem!

Test psihologic | Tu pe ce loc te așezi în sala de ședințe? Alege unul dintre cele 9 scaune și vei afla ce fel de om ești, de fapt!

Dragă cititorule, știi că te-am obișnuit cu tot felul de teste de logică, iluzii optice și multe altele. De această dată nu este vorba despre asta, ci despre un test psihologic care scoate la suprafață latura ta ascunsă. Tot ce trebuie să faci este să fii spontan și să alegi un scaun pe care te-ai așeza dacă te-ai afla acum la o ședință importantă la locul de muncă. CANCAN.RO îți va spune ce semnifică fiecare loc în parte. Ești gata să afli ce fel de om ești, de fapt?

Dacă ai ales primul scaun îți place să fii în centrul atenției și nu te ferești de responsabilități. Îți plac rolurile de conducere și ești loial.

Dacă ai ales al doilea scaun ești diplomatic și preferi întotdeauna echilibrul.

Al treilea scaun scoate la lumină că ești precaut și te adaptezi ușor fiecărei situații.

Cel de-al patrulea scaun arată că ești o persoană atentă, ești analitic și îți place să pui întrebări.

Scaunul cinci spune despre tine că nu te lași intimidat de autoritate. Ești o fire curajoasă și puternică.

Dacă ai ales al șaselea scaun trebuie să știi că ești observatorul tăcut. Îți place să urmărești discuțiile și reacțiile celor din jur.

Scaunul șapte reprezintă concentrarea și prezența ta în discuții, însă în același timp ești rezervat.

Locul opt este destinat persoanelor cărora le place să aplaneze conflictele, să ia notițe și să vorbească doar când este întrebat.

Ultimul scaun scoate la suprafață că îți place să păstrezi o legătură cu autoritatea, ești competitiv și îți place să iei decizii.

