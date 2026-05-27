După ce a prezis pandemia Covid-19 și moartea Reginei Elisabeta a II-a, „Profetul Apocalipsei” face o predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: „Atac nuclear pe teritoriul SUA”

Craig Hamilton-Parker, cunoscut în spațiul public drept „Noul Nostradamus” sau „Profetul Apocalipsei”, a făcut o serie de previziuni controversate despre Statele Unite ale Americii și despre președintele Donald Trump. Acesta a menționat că vede un posibil atac asupra SUA în următorii doi ani.

Craig Hamilton-Parker susține că a anticipat în trecut alegerea lui Donald Trump în 2016, pandemia de COVID-19 și mai multe tentative de asasinat care l-ar fi vizat pe liderul american. Acesta afirmă că președintele american își va încheia cu succes al doilea mandat și chiar ar putea ajunge la un al treilea, deși legislația americană nu permite în prezent acest lucru.

Ce a spus „Profetul Apocalipsei” despre SUA

Clarvăzătorul a declarat că nu crede într-un scenariu extrem, precum un atac nuclear devastator, însă consideră că există riscuri generate de tensiunile internaționale și de state precum Coreea de Nord sau China. Potrivit lui, situația globală ar putea scăpa de sub control și ar putea duce la un conflict major care să afecteze teritoriul american.

„Cred că va exista un atac real asupra Statelor Unite. Simt însă că nu va fi ceva atât de devastator încât să vedem o bombă nucleară lovind America, deși un astfel de scenariu rămâne posibil în cazul unor state precum Coreea de Nord sau dacă situația legată de China scapă de sub control și lucrurile degenerează.”, a spus Craig Hamilton-Parker.

Craig Hamilton-Parker a vorbit și despre un vis recent pe care îl interpretează ca semn al unui cutremur puternic. El a descris o imagine cu un peisaj arid și pământul zguduindu-se violent, spunând că acest lucru îi transmite că un nou seism important ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Întrebat dacă orașul Los Angeles ar putea fi lovit de un cutremur major, acesta a răspuns afirmativ și a spus că se așteaptă la un astfel de eveniment în perioada următoare.

