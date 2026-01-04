Acasă » Știri » Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”

Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”

De: Andreea Stăncescu 04/01/2026 | 18:50
Previziunea sumbră a ”noului Nostradamus” pentru 2026: ”Atacuri menite să sperie pe toată lumea”
Ce spune „Nostradamus în viață” despre anul 2026 / Sursa foto: Instagram

Athos Salomé este un clarvăzător în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru afirmațiile sale legate de anticiparea pandemiei de COVID-19 și a dispariției reginei Elisabeta a II-a, revine cu o serie de prognoze care nu aduc prea mult optimism. Potrivit acestuia, anul în curs va fi marcat de instabilitate și tensiuni prelungite pe mai multe planuri.

„Nostradamus în viață”, așa cum este cunoscut brazilianul, a făcut mai multe predicții despre anul 2026. Athos Salomé vorbește despre intensificarea fenomenelor extreme cauzate de schimbările climatice. Dezastrele naturale ar urma să se producă mai frecvent și mai imprevizibil, iar unele zone din sudul Europei, inclusiv Spania, Italia și Grecia, s-ar putea confrunta cu episoade severe de caniculă.

În ce privește războiul dintre Rusia și Ucraina, situația va rămâne blocată, fără un câștigător clar. Confruntarea ar urma să continue sub forma unor avansuri și retrageri succesive, fără semnarea unui acord oficial care să stabilească definitiv granițele.

 „Un impas lung, cu avansuri și retrageri, fără un tratat formal care să specifice granițele sau teritoriul”, a transmis acesta.

Clarvăzătorul anticipează o creștere a tensiunilor în Orient, unde conflictele ar putea lua forme mai subtile, precum exerciții de blocadă, atacuri informatice și presiuni economice. Scopul acestor strategii ar fi slăbirea adversarilor și testarea limitelor de reacție.

Sursa foto: Instagram

Un alt pericol major îl reprezintă atacurile cibernetice, care ar putea viza infrastructura urbană din America de Nord și Europa de Vest. Aceste acțiuni nu ar avea doar efecte tehnice, ci ar crea panică și instabilitate la nivel social și economic, inclusiv în timpul unor evenimente internaționale de amploare.

„Aceste atacuri fac mai mult decât să provoace probleme tehnice, ele sunt menite să sperie pe toată lumea din punct de vedere politic, economic și mental”, a mai spus Athos Salomé.

Totuși, Athos Salomé aduce și o notă pozitivă, afirmând că medicina va face pași importanți înainte, odată cu progresele semnificative ale tehnologiei CRISPR, care ar putea permite intervenții precise asupra ADN-ului uman.

CITEȘTE ȘI: Horoscop rune 4 ianuarie 2026. Runa Uruz: ziua în care forța interioară și curajul îți schimbă direcția

Baba Vanga, previziune sumbră pentru 2026. E anul marilor schimbări: ”Banii nu vor mai fi purtați, ci vor curge prin sârme”

