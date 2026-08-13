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Test de inteligență | În cel mult 17 secunde, găsește toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini

De: David Ioan 13/08/2026 | 16:30
Test de inteligență | În cel mult 17 secunde, găsește toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini
Test de inteligență | În cel mult 17 secunde, găsește toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini
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Un nou test de atenție vizuală te provoacă să demonstrezi cât de rapid observi detaliile. Ai doar 17 secunde la dispoziție pentru a identifica cele trei diferențe dintre cele două imagini ale unei nave care navighează pe mare. La prima vedere par identice, dar nu sunt. Dacă te simți pregătit, începe provocarea.

Acest tip de exercițiu pune la încercare atenția la detalii și capacitatea de concentrare. Două imagini aproape identice ascund trei elemente diferite, iar doar cei cu privirea antrenată le pot observa în timp util. Practicarea regulată a acestor teste ajută la îmbunătățirea memoriei vizuale și a agilității mentale, indiferent de vârstă.

Test de inteligență

Imaginea prezintă două cadre similare cu o navă pe mare, însă ele nu sunt identice. Există trei diferențe clare, iar timpul este limitat. Unele detalii sar imediat în ochi, altele sunt mult mai subtile și cer o privire atentă.

În cel mult 17 secunde, găsește toate cele 3 diferențe dintre aceste două imagini

Cele 17 secunde au expirat. Dacă nu ai reușit să găsești toate diferențele, continuă să exersezi astfel de teste pentru a-ți crește viteza de reacție și capacitatea de concentrare.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

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