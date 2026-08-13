Acasă » Bancuri » BANC | Concediul medical al lui Eugen

BANC | Concediul medical al lui Eugen

De: David Ioan 13/08/2026 | 16:52
BANC | Concediul medical al lui Eugen
BANC | Concediul medical al lui Eugen
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a preăgtit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ţi încheia ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Eugene, tu ai fost în concediu medical?

– Da, șefu.

– Și de ce te-ai întors bronzat?

– Mi-au dat la spital pat lângă geam.

Alte bancuri amuzante

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Curiosul Bulă și psihologul

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.
– Da, domnule psiholog. Vă ascult.
– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?
– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:
– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!
– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?
– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină

BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”

 

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină
Bancuri
BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină
BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”
Bancuri
BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole ...
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții nu au fost prezenți
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul ...
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul aerian
Vezi toate știrile