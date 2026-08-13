BANC | Concediul medical al lui Eugen

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a preăgtit astăzi un banc savuros, perfect pentru a-ţi încheia ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Eugene, tu ai fost în concediu medical?

– Da, șefu.

– Și de ce te-ai întors bronzat?

– Mi-au dat la spital pat lângă geam.

Alte bancuri amuzante

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Curiosul Bulă și psihologul

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.

– Da, domnule psiholog. Vă ascult.

– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?

– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:

– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!

– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?

– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină

BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”