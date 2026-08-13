Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în secret, într-o ceremonie civilă extrem de restrânsă, desfășurată în Cascais, Portugalia.

Fotbalistul și partenera sa au avut alături de ei doar cei cinci copii ai familiei, în timp ce nici părinții celor doi nu au participat la ceremonie, potrivit New York Post.

Ceremonia a avut loc pe 11 august și a fost descrisă oficial drept una „privată și intimă”. Ronaldo și Georgina au anunțat căsătoria printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale, în care își arată verighetele de aur.

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Cine au fost cei 5 invitați la nunta lui Cristiano Ronaldo

Lista invitaților a fost formată exclusiv din cei cinci copii ai lui Ronaldo: Cristiano Jr., gemenii Eva Maria și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda.

Doar doi dintre cele cinci sunt copiii biologici ai Georginei Rodríguez, Alana și Bella. Ceilalți trei copii, Cristiano Jr., Eva Maria și Mateo, s-au născut înainte ca Ronaldo și Georgina să înceapă relația.

Cu toate acestea, Georgina i-a crescut alături de Ronaldo și a vorbit în repetate rânduri despre familia lor numeroasă și despre legătura pe care o are cu toți copiii.

Nunta a avut loc în Cascais, o stațiune exclusivistă de pe coasta Portugaliei. Înainte de confirmarea locului, au existat informații potrivit cărora ceremonia urma să aibă loc în Madeira, însă cuplul a ales în cele din urmă Cascais.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez formează un cuplu din 2017. Cei doi s-au cunoscut la Madrid, în perioada în care Georgina lucra într-un magazin Gucci, iar relația lor a devenit rapid una dintre cele mai urmărite povești de dragoste din lumea celebrităților.

Cuplul are împreună două fiice, Alana Martina și Bella Esmeralda. În 2022, Ronaldo și Georgina au trecut printr-o tragedie, după ce fiul lor Ángel, fratele geamăn al Bellei, a murit la naștere.

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie în 2025

Căsătoria vine la aproximativ un an după ce Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina. În august 2025, aceasta a anunțat logodna pe Instagram, publicând o fotografie în care își arăta inelul.

Bijuteria, decorată cu un diamant oval impresionant, a atras imediat atenția. Valoarea sa a fost estimată la câteva milioane de dolari, iar unele surse au apreciat că piatra are peste 30 de carate.

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