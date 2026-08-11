Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit în Portugalia! Prima imagine de la eveniment a strâns 2,5 milioane de likeuri în 20 de minute

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit, iar prima imagine de la marele eveniment a provocat pur și simplu isterie în online! Superstarul portughez a dat vestea printr-o fotografie cu verighetele, iar reacția fanilor a fost uluitoare: 2,5 milioane de like-uri în doar 20 de minute!

După ani de relație, logodnă și o mulțime de speculații despre momentul în care vor ajunge, în sfârșit, la altar, Ronaldo și Georgina au făcut pasul cel mare. Aceștia au ales să țină totul cât mai departe de ochii curioșilor.

A fost suficient însă ca fotbalistul să publice imaginea pentru ca internetul să explodeze. Fotografia, în care sunt surprinse mâinile celor doi și noile verighete, a devenit imediat virală. În numai 20 de minute, postarea a adunat 2,5 milioane de aprecieri, iar numărul reacțiilor a crescut de la o secundă la alta.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit!

Surpriza este uriașă mai ales după ce, în ultimele zile, atenția publicului fusese îndreptată către Madeira. Mii de oameni au crezut că acolo urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo, însă marele eveniment s-a dovedit a fi în altă parte.

Cununia civilă ar fi avut loc în Cascais, în apropiere de Lisabona, într-un cadru intim. Ronaldo și Georgina au preferat discreția și au lăsat imaginile să vorbească în locul unei ceremonii transformate într-un spectacol pentru public.

Se zvonește că la marele eveniment au fost invitați Rio Ferdinand, Vinícius Júnior, Rodrygo, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Neymar, dar și personalități din alte domenii, precum David și Victoria Beckham, Rafael Nadal, Khabib Nurmagomedov, Jennifer Lopez, Rihanna, Drake, Travis Scott, Vin Diesel și Piers Morgan .

Au așteptat mai bine de 10 ani

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez sunt împreună din 2016, iar povestea lor a fost urmărită pas cu pas de milioane de oameni. Cei doi au construit o familie și au împreună două fiice. În urmă cu un an, pe 11 august 2025, Georgina a făcut publică logodna cu celebrul fotbalist. Ronaldo a anunțat apoi că nunta urma să aibă loc după Cupa Mondială. Acum, promisiunea a devenit realitate.

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