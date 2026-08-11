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Insula lui Jeffrey Epstein a devenit „coșmarul” influencerilor. Ce li se întâmplă celor care încearcă să pătrundă acolo

De: Daniel Matei 11/08/2026 | 22:50
Insula lui Jeffrey Epstein a devenit „coșmarul” influencerilor. Ce li se întâmplă celor care încearcă să pătrundă acolo
Sursa foto: Profimedia
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Una dintre cele două insule din Caraibe care i-au aparținut lui Jeffrey Epstein a devenit din nou atracția influencerilor și a creatorilor de conținut care încearcă să pătrundă pe proprietate pentru a filma și a căuta ceea ce ei consideră a fi „adevărul” despre locul cu un trecut controversat. Numai că incursiunile nu au rămas fără urmări: proprietarul actual a dat în judecată mai multe persoane dintre cele care au intrat fără permisiune.

Influencerii merg pe insula lui Jeffrey Epstein

Stephen Deckoff, miliardarul care a cumpărat în 2023 insulele Little St. James și Great St. James, a vrut să transforme proprietatea într-o destinație de lux. La mai bine de trei ani de la achiziție, însă, proiectul nu a fost realizat, iar insulele au ajuns să atragă un alt tip de vizitatori: influenceri, YouTuberi și adepți ai teoriilor conspiraționiste.

Little St. James a devenit una dintre cele mai cunoscute proprietăți asociate cu Jeffrey Epstein. Insula a fost locul unde acesta deținea un complex privat, iar victimele sale au făcut acuzații grave privind abuzurile și traficul de persoane care ar fi avut loc acolo.

Potrivit Business Insider, Deckoff, prin compania sa, a dat în judecată nouă creatori de conținut și persoane care susțin teorii conspiraționiste, acuzându-i că au pătruns ilegal acolo și au profitat financiar de notorietatea insulelor.

Influencerii vor să afle „adevărul”

Unul dintre cei care au ajuns în vizorul lui Deckoff este Andrew Petersen, un YouTuber cunoscut online sub numele de „SideQuest Drew”. Petersen a recunoscut că a intrat fără permisiune pe una din insule, dar susține că scopul său a fost să afle ce se întâmplă în continuare în locul asociat cu scandalul Epstein.

„Am încălcat proprietatea, cu siguranță”, a declarat acesta pentru Business Insider, considerând însă că întrebarea mai importantă este ce se află în spatele acestei povești.

El și ceilalți creatori care au ajuns pe insulă se prezintă drept persoane care încearcă să descopere informații pe care autoritățile nu le-ar fi făcut publice. Petersen a susținut că el și prietenii săi nu au intenționat să distrugă proprietatea lui Deckoff sau să-i afecteze reputația, ci doar să afle ce se întâmplă „pe una dintre cele mai îngrozitoare insule din istoria omenirii”, în opinia lor.

De ce a ajuns insula atât de cunoscută

După moartea lui Epstein și vânzarea insulelor, proprietatea a rămas în centrul atenției publice. Pentru unii creatori de conținut, acest lucru a transformat-o într-un loc ideal pentru videoclipuri care promit dezvăluiri și informații ascunse.

Proprietarul actual vede lucrurile cu totul diferit. Reprezentanții lui Deckoff susțin că persoanele care pătrund pe proprietate pun în pericol personalul și că nu este acceptabil ca acestea să filmeze ilegal și apoi să obțină bani din materialele respective.

„Va continua să folosească toate căile legale disponibile, în special împotriva persoanelor care se filmează în timp ce pătrund ilegal pe proprietate și apoi fac bani din videoclipurile rezultate”, a transmis un purtător de cuvânt al lui Deckoff.

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