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Cum a fost resimțit cutremurul de marți seara în România. Oamenii s-au speriat: „Scârțâit de mobilă în sufragerie”

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 23:30
Cum a fost resimțit cutremurul de marți seara în România. Oamenii s-au speriat: „Scârțâit de mobilă în sufragerie”
Panica după cutremurul de marți seara! Românii s-au speriat: „S-a simțit destul de bine”
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Cutremurul de marți seară s-a simțit în mai multe orașe, iar mărturiile lăsate de români ssunt de-a dreptul spectaculoase. Unii au simțit o smucitură, alții au avut senzația că se leagănă în casă, iar o turistă cazată la etajul 7 al unui hotel a spus că inclusiv patul și mobilierul s-au mișcat.

Totul s-a petrecut puțin după ora 20:20, când pământul s-a mișcat în zona Vrancea. În doar câteva minute, oamenii din mai multe colțuri ale țării au început să lase mărturii despre senzația pe care au avut-o.

Ce spun românii despre cutremurul de marți

Una dintre cele mai detaliate relatări vine din Constanța. O turistă aflată la etajul 7 a spus că era în cameră cu alte două persoane, însă doar ea a simțit cutremurul. Potrivit femeii, mișcarea nu a fost doar o simplă smucitură.

„Sunt cazată în hotel la etajul 7 și la 20.23 de minute am verificat dacă a fost cutremur deoarece din cele trei persoane care eram în cameră numai eu am simțit cutremurul. A fost legănat de la apus spre răsărit și în final parcă a fost și săltat. A durat circa 10 – 15 sec”, a relatat o turistă din Constanța.

România, zguduită din nou de cutremur.

O altă persoană din același oraș a povestit că a simțit cum obiectele din jur s-au mișcat.

„Am simțit la Constanța la etajul 5/5 o ușoară smucitură a scaunului de la birou. Patul s-a mișcat la fel. Fără replici ulterioare”, a spus aceasta.

Nici Capitala nu a fost ferită de senzația de mișcare. Un român aflat la etajul 7 a descris câteva secunde în care a simțit seismul pe o singură direcție. În Sectorul 2, o altă persoană a remarcat imediat momentul producerii seismului.

„Etajul 7, a durat câteva secunde, pe o singură direcție”, a spus o persoană din Sectorul 3. „Am simțit cutremurul de la 20.21”, a povestit un bucureștean din Sectorul 2.

Și la Tulcea s-a produs panică. Un român aflat la etajul 4 a spus că seismul s-a simțit destul de clar.

„S-a simțit destul de bine la etajul 4 în Tulcea. La ora 20:22”, este una din mărturiile înregistrate pe site-ul INFP.ro.

„S-a simțit ca o smucitură”

La Bârlad, experiența a fost descrisă în doar câteva cuvinte: „S-a simtit ca o smucitură scurtă!”

În schimb, la Pitești, un român a povestit că a simțit un balans și a auzit mobila scârțâind.

„Am simțit un balans ușor până în 2-3 secunde maxim în fotoliu, apoi auditiv un scârțâit de mobilă în sufragerie la etajul 3”, a spus un român.

Cutremurul s-a produs pe 11 august 2026, la ora 20:21:16, în zona seismică Vrancea, Buzău.

Primele date transmise de Institutul Național pentru Fizica Pământului indicau o magnitudine de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri. Ulterior, specialiștii au revenit cu valorile actualizate. Astfel, magnitudinea a fost stabilită la 4,3, iar adâncimea la 133,2 kilometri.

Seismul a avut loc în apropierea unor orașe precum Sfântu-Gheorghe, Brașov, Buzău, Focșani și Ploiești, însă mărturiile arată că mișcarea a fost percepută și mult mai departe, inclusiv pe litoral.

După cutremur, ISU București-Ilfov a transmis un mesaj pentru populație și le-a recomandat oamenilor să nu intre în panică. Autoritățile au precizat că pot apărea replici și au anunțat că sunt făcute verificări în teren. Până la momentul comunicării, nu fuseseră înregistrate apeluri la 112 care să indice consecințe provocate de seism.

VEZI ȘI: Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: „Păstrați-vă calmul, pot urma replici!”
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