Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York

Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York

De: Daniel Matei 02/07/2026 | 14:12
Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Unul dintre cele mai cunoscute teatre din cartierul londonez West End nu va mai purta numele Ducelui de York. Este o nouă lovitură de imagine pentru prințul căzut în dizgrație din cauza legăturilor cu Epstein. Află detalii!

Celebrul Duke of York’s Theatre va fi redenumit Tom Stoppard Theatre, în onoarea dramaturgului britanic Sir Tom Stoppard, decedat anul trecut la vârsta de 88 de ani, potrivit express.co.uk.

Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew

Anunțul a fost făcut de compania ATG Entertainment, proprietara teatrului, care a precizat că schimbarea reprezintă un omagiu adus unuia dintre cei mai influenți dramaturgi britanici. Decizia coincide cu premiera unei noi montări a piesei „Arcadia”, scrisă de Tom Stoppard, chiar pe scena teatrului care îi va purta de acum înainte numele.

Proprietarii teatrului nu au declarat că noul nume are vreo legătură cu Andrew sau cu implicarea sa în scandalul Epstein. Cu toate acestea, în urma anunțului au apărut speculații cu privire la faptul că decizia ar avea legătură cu valul de scandaluri care l-a înconjurat în ultima perioadă pe fratele mai mic al Regelui Charles.

Cum motivează teatrul decizia

Reprezentanții instituției de cultură au transmis că redenumirea „a părut modul corect și firesc de a-l păstra printre noi”, potrivit lui Andrew Rawlinson, director de business al ATG Entertainment din Londra, făcând referire la Stoppard.

„Sir Tom Stoppard a oferit teatrului britanic unele dintre cele mai strălucite și îndrăgite creații ale sale, realizate cu un umor și o umanitate pe care publicul le-a dus cu el acasă”, a spus reprezentantul teatrului.

Teatrul și-a primit denumirea actuală în 1895, în onoarea viitorului rege George al V-lea, care purta atunci titlul de Duce de York. Clădirea fusese inaugurată cu trei ani mai devreme sub numele Trafalgar Square Theatre și este una dintre cele mai vechi și apreciate săli de spectacole din West End-ul londonez.

În ultimul an, tot mai multe instituții și afaceri din Marea Britanie au renunțat la denumirea „Duke of York”, pe fondul controverselor legate de prințul Andrew.

CITEȘTE ȘI:

Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiat cu o vânătaie uriașă pe față. Ce scrie presa din Regat

Noi probleme pentru Prințul Andrew, fratele Regelui Charles. O chelneriță se află în centrul investigației care îl vizează

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Averea lui Donald Trump a crescut într-un ritm fără precedent. Președintele american a câștigat miliarde de dolari într-un singur an
Showbiz internațional
Averea lui Donald Trump a crescut într-un ritm fără precedent. Președintele american a câștigat miliarde de dolari într-un…
Regele Charles a convocat o „cină rară de familie” înaintea vizitei prințului Harry în Marea Britanie
Showbiz internațional
Regele Charles a convocat o „cină rară de familie” înaintea vizitei prințului Harry în Marea Britanie
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
Mediafax
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de...
Nicuşor Dan îi reasigură pe ucraineni de sprijin necondiţionat: „Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea”
Gandul.ro
Nicuşor Dan îi reasigură pe ucraineni de sprijin necondiţionat: „Rusia a demonstrat încă...
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din lume”: s-a căsătorit!
Prosport.ro
Ce imagini! Cum arată la 25 de ani „cea mai frumoasă fată din...
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și în 2027
Adevarul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase...
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
Digi24
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo,...
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete de la Hollywood
Mediafax
Trump ȘOCHEAZĂ internetul! videoclip AI în care apare ca medic și „diagnostichează” vedete...
Parteneri
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imaginea care a atras toate privirile fanilor
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Adelina Pestrițu, revenire de senzație în televiziune după 10 ani! Cu ce post tv a semnat şi de ce se mută în Turcia
Click.ro
Adelina Pestrițu, revenire de senzație în televiziune după 10 ani! Cu ce post tv a...
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
Digi 24
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri...
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Promotor.ro
Au „confundat” un Ferrari cu un tobogan. Imaginile au făcut înconjurul internetului
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
go4it.ro
Echipamente Parkside, dar și gadget-uri pentru birou, la prețuri foarte accesibile
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Descopera.ro
În care religie NU ai voie să bei cafea?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Nicuşor Dan îi reasigură pe ucraineni de sprijin necondiţionat: „Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea”
Gandul.ro
Nicuşor Dan îi reasigură pe ucraineni de sprijin necondiţionat: „Rusia a demonstrat încă o dată...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat
Soția AI a lui Mihai Trăistariu, prinsă cu altul! Yzaria a apărut la brațul altui bărbat
Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”
Ce a făcut Simona Halep înainte să o învingă pe Serena Williams la Wimbledon în 2019? “Spun sincer”
BANCUL ZILEI | Portofelul șefului și cei 500 lei
BANCUL ZILEI | Portofelul șefului și cei 500 lei
Florin Prunea și colega de la Dinamo, surprinși în parcare. Hanțu face dezvăluri după 16 ani: “Nu ...
Florin Prunea și colega de la Dinamo, surprinși în parcare. Hanțu face dezvăluri după 16 ani: “Nu ți-e rușine, ești căsătorit”
Influencerița Anastasia a ajuns la spital! Vacanța ei a fost distrusă: „Cum e posibil?”
Influencerița Anastasia a ajuns la spital! Vacanța ei a fost distrusă: „Cum e posibil?”
Averea lui Donald Trump a crescut într-un ritm fără precedent. Președintele american a câștigat ...
Averea lui Donald Trump a crescut într-un ritm fără precedent. Președintele american a câștigat miliarde de dolari într-un singur an
Vezi toate știrile