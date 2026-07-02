Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew. Unul dintre cele mai cunoscute teatre din Londra nu va mai purta numele Ducelui de York

Unul dintre cele mai cunoscute teatre din cartierul londonez West End nu va mai purta numele Ducelui de York. Este o nouă lovitură de imagine pentru prințul căzut în dizgrație din cauza legăturilor cu Epstein. Află detalii!

Celebrul Duke of York’s Theatre va fi redenumit Tom Stoppard Theatre, în onoarea dramaturgului britanic Sir Tom Stoppard, decedat anul trecut la vârsta de 88 de ani, potrivit express.co.uk.

Încă o lovitură pentru fostul prinț Andrew

Anunțul a fost făcut de compania ATG Entertainment, proprietara teatrului, care a precizat că schimbarea reprezintă un omagiu adus unuia dintre cei mai influenți dramaturgi britanici. Decizia coincide cu premiera unei noi montări a piesei „Arcadia”, scrisă de Tom Stoppard, chiar pe scena teatrului care îi va purta de acum înainte numele.

Proprietarii teatrului nu au declarat că noul nume are vreo legătură cu Andrew sau cu implicarea sa în scandalul Epstein. Cu toate acestea, în urma anunțului au apărut speculații cu privire la faptul că decizia ar avea legătură cu valul de scandaluri care l-a înconjurat în ultima perioadă pe fratele mai mic al Regelui Charles.

Cum motivează teatrul decizia

Reprezentanții instituției de cultură au transmis că redenumirea „a părut modul corect și firesc de a-l păstra printre noi”, potrivit lui Andrew Rawlinson, director de business al ATG Entertainment din Londra, făcând referire la Stoppard.

„Sir Tom Stoppard a oferit teatrului britanic unele dintre cele mai strălucite și îndrăgite creații ale sale, realizate cu un umor și o umanitate pe care publicul le-a dus cu el acasă”, a spus reprezentantul teatrului.

Teatrul și-a primit denumirea actuală în 1895, în onoarea viitorului rege George al V-lea, care purta atunci titlul de Duce de York. Clădirea fusese inaugurată cu trei ani mai devreme sub numele Trafalgar Square Theatre și este una dintre cele mai vechi și apreciate săli de spectacole din West End-ul londonez.

În ultimul an, tot mai multe instituții și afaceri din Marea Britanie au renunțat la denumirea „Duke of York”, pe fondul controverselor legate de prințul Andrew.

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