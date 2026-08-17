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Test de logică | Doar una dintre aceste 35 de flori este diferită de celelalte. Identificați-o!

De: Andreea Stăncescu 17/08/2026 | 16:33
Test de logică | Doar una dintre aceste 35 de flori este diferită de celelalte. Identificați-o!
Testul care te va provoca astăzi
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Ai în față 35 de flori, însă una dintre ele este diferită de toate celelalte. Crezi că poți să o găsești în doar 8 secunde? Acest test de atenție îți pune la încercare rapiditatea cu care observi detaliile și capacitatea de a identifica o mică diferență într-un grup de imagini aproape identice.

Iluziile optice sunt mai mult decât simple jocuri vizuale. Astfel de provocări îi determină pe oameni să fie atenți la forme, culori, poziții și tipare, iar creierul trebuie să analizeze rapid informațiile pentru a descoperi elementul care nu se potrivește.

Găsește floarea diferită din imagine

Testele de acest tip sunt folosite frecvent pentru a verifica atenția, memoria vizuală și abilitatea de a recunoaște tipare. Deși găsirea florii diferite nu poate stabili singură nivelul IQ-ului, o rezolvare rapidă poate indica o bună capacitate de observare și procesare vizuală.

Provocarea este simplă: privește cu atenție toate cele 35 de flori și încearcă să identifici elementul care se deosebește. Ai la dispoziție numai 8 secunde, așa că nu pierde timpul analizând fiecare floare în parte.

Persoanele foarte atente la detalii pot observa mai repede diferențele subtile dintre imagini. În schimb, dacă nu reușești din prima, nu înseamnă că ai o capacitate de observație mai slabă. Ești pregătit să îți testezi rapiditatea? Pornește cronometrul, privește imaginea și încearcă să găsești floarea diferită înainte să expire cele 8 secunde.

Dacă ai reușit să descoperi floarea diferită în timpul acordat, felicități, ai o minte ageră! Dacă nu ai găsit-o, nu te descuraja. Exersează-ți atenția și antrenează-ți mintea prin astfel de provocări, iar rezultatele vor veni. Poți încerca și alte teste de AICI, pentru a-ți verifica rapiditatea și capacitatea de observație.

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