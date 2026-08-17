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Amendă de până la 1.000 de euro dacă faci asta, crezând că nu te vede nimeni, pe această plajă celebră din Grecia

De: Emanuela Cristescu 17/08/2026 | 16:35
Amendă de până la 1.000 de euro dacă faci asta, crezând că nu te vede nimeni, pe această plajă celebră din Grecia
Cea mai strictă plajă din Grecia. Turiștii riscă amenzi de până la 1.000 de euro dacă nu respectă regulile
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Vacanța în Grecia se poate transforma instant într-un adevărat coșmar! Turiștii care ajung pe celebra Lalaria Beach, din Skiathos, trebuie să fie cu ochii-n patru înainte să plece de acolo. Motivul? Un gest pe care mulți îl fac instinctiv, pentru a păstra o amintire din concediu, îi poate costa până la 1.000 de euro!

Lalaria este unul dintre locurile spectaculoase ale insulei Skiathos. Plaja poate fi accesată doar pe mare și impresionează prin apa limpede, stâncile spectaculoase și milioanele de pietricele albe, perfect rotunjite. Tocmai acestea au devenit problema.

Cea mai strictă plajă din Grecia

Mulți vizitatori sunt tentați să bage câteva în geantă înainte de plecare. Doar că ceea ce pentru turist reprezintă un suvenir banal este considerat o amenințare pentru aspectul natural al zonei. Pietricelele, cunoscute local drept „lalaria”, sunt parte din peisajul care a făcut plaja celebră.

Autoritățile au lansat o campanie: fotografia, da. Pietricica, NU! Pentru a stopa fenomenul, Asociația Culturală din Skiathos și autoritățile portuare au lansat o campanie cu un mesaj cât se poate de clar: „Take a Picture, not a Pebble – Save Lalaria Beach”. Pe românește, turiștii sunt îndemnați să plece cu fotografii spectaculoase, nu cu bucăți din plajă în bagaje. Iar avertismentul nu este unul de formă.

Cea mai strictă plajă din Grecia. Turiștii riscă amenzi de până la 1.000 de euro dacă nu respectă regulile
Cea mai strictă plajă din Grecia. Turiștii riscă amenzi de până la 1.000 de euro dacă nu respectă regulile

„Există dovezi că degradarea peisajului unic al plajei nu este cauzată exclusiv de eroziune”, au transmis reprezentanții Asociației Culturale din Skiathos.

Potrivit reprezentanților, schimbările produse în ultimii zece ani sunt, în anumite privințe, ireversibile.

Amendă usturătoare pentru cei care ignoră regula

Aici vine partea care îi poate face pe turiști să se gândească de două ori înainte să bage pietricelele în bagaj. Cei care încalcă regulile riscă amenzi între 400 și 1.000 de euro. Sancțiunile nu îi privesc doar pe turiști, ci și pe proprietarii sau operatorii ambarcațiunilor care îi transportă către celebra plajă. Cu alte cuvinte, o amintire de câțiva centimetri poate ajunge să coste cât o vacanță întreagă.

Lalaria este renumită tocmai pentru aspectul său natural spectaculos. Pietricelele albe, apa turcoaz și formațiunile stâncoase creează imaginea care îi face pe turiști să vină cu miile. Numai că frumusețea locului vine și cu o regulă simplă: ce găsești pe plajă trebuie să rămână pe plajă.

Așa că turiștii care ajung în acest colț de paradis ar face bine să-și umple telefonul cu fotografii și să-și golească buzunarele de orice „suvenir” luat de pe nisip.

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