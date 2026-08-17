Teo Costache a făcut dezvăluiri despre unul dintre cele mai comentate momente de la „Insula Iubirii”. Fosta ispită masculină a povestit cum au fost surprinse imaginile din baia în care s-a aflat alături de Ella Vișan și a dezvăluit locul în care erau ascunse camerele.

Apropiererea dintre Teo Costache și Ella Vișan a fost unul dintre subiectele care au atras atenția telespectatorilor în timpul sezonului „Insula Iubirii”. Cei doi au devenit din ce în ce mai apropiați pe parcursul filmărilor, iar momentele petrecute împreună au fost urmărite îndeaproape de public. Printre scenele care au stârnit numeroase reacții s-a numărat și cea petrecută într-o baie din Thailanda. Recent, Teo a povestit la podcastul Face to Face cum a încercat să-și dea seama unde sunt amplasate camerele și a dezvăluit că nu s-a gândit să verifice chiar locul în care acestea erau ascunse.

Teo Costache a povestit unde erau ascunse camerele din baie

Fosta ispită a explicat că, înainte de momentul respectiv, a încercat să observe dacă există camere în încăpere. A verificat inclusiv anumite zone din baie și a fost atent la eventualele dispozitive cu infraroșu. Un loc i-a scăpat însă din vedere: coșul de rufe. Potrivit lui Teo, acolo fuseseră ascunse camerele care au surprins imaginile.

„Nu știam că sunt camere în toaletă. M-am uitat, Vio era cameramanul care a mers cu noi. M-am uitat pe geam, era un geam la baie. (…) Nu era absolut nimic, doar că era o baie foarte clean, erau decât prosoapele acolo și un coș de rufe. Fix în coșul de rufe au fost camerele puse. N-am căutat acolo.”

Teo Costache, despre experiența de la „Insula Iubirii”

Teo Costache a vorbit și despre motivele pentru care a ales să participe din nou la „Insula Iubirii”. Fosta ispită masculină a mărturisit că experiența trăită în Thailanda este greu de comparat cu ceea ce vede publicul la televizor. Pentru Teo, atmosfera de pe insulă, lipsa stresului cotidian și experiențele trăite alături de ceilalți concurenți și ispite reprezintă principalele motive pentru care a revenit în emisiune.

„M-am dus pur și simplu pentru toate trăirile și emoțiile de acolo. Nu se compară cu nimic. Mi-aș fi dorit ca anul trecut să nu se termine Insula Iubirii pentru mine. Ce simți acolo e total diferit de ceea ce vezi la televizor. Vibe-ul insulei, faptul că nu ai niciun stres, nu ești conectat cu familia, nu iei legătura cu familia. Apusuri, răsărituri, petreceri, date-uri. Anul ăsta am bifat zece din zece date-uri.”

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