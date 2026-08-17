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Antena 1 a dezvăluit primele ispite feminine de la Insula Iubirii! Frankie, Andreea și Sandra merg în Thailanda

De: Alina Drăgan 17/08/2026 | 12:34
Antena 1 a dezvăluit primele ispite feminine de la Insula Iubirii! Frankie, Andreea și Sandra merg în Thailanda
Antena 1 a dezvăluit primele ispite feminine de la Insula Iubirii
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Așteptarea aproape a luat sfârșit, căci premiera noului sezon Insula Iubirii va avea loc în curând. Publicul este gata pentru sezonul aniversar și toată lumea este curioasă să vadă cuplurile care își vor testa relația în acest an. Însă, până atunci, fanii show-ului pot face cunoștință cu primele trei ispite feminine din noul sezon Insula Iubirii.

Primele trei ispite feminine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii” au fost dezvăluite. Frankie, Andreea și Sandra se numără printre cele care vor reprezenta tentația în Thailanda și sunt gata să facă ravagii. Ispitele sunt încrezătoare și nu au de gând să ierte pe nimeni.

Antena 1 a dezvăluit primele ispite feminine de la Insula Iubirii

Cea care deschide suita de ispite feminine ale sezonului 10 Insula Iubirii este Frankie, pe numele real, Cristina Belu. Aceasta are 35 de ani și este artist vizual. Aceasta îmbină pasiunea pentru tatuaje cu cea pentru tot ce ține de sculptat, zugrăvit și pictat.

Frankie este o femeie sigură pe ea, încrezătoare și va reprezenta o adevărată provocare pentru concurenții sezonului 10.

„Concurenții sunt super obișnuiți, știu cum să reacționeze, va fi și cel mai frumos, dar și cel mai greu sezon. Totodată, cred că este anul cu cele mai frumoase fete, așa că abia aștept să-i descoperim pe bărbați”, spune Frankie.

Cristina Belu (Frankie)

Cea de-a doua ispită din noul sezon Insula Iubirii este Andreea Homescu. Aceasta are 28 de ani și este născută în zodia Vărsător. Este fostă asistentă medicală, iar în acest sezon le va da palpitații bărbaților de pe insulă.

„Am fost foarte emoționată până acum. Pe lângă faptul că este fix sezonul 10, un sezon important, aniversar, am avut foarte mari emoții. Nu știm cum e, aveam gânduri de cum vor fi celelalte fete, mă gândesc la cum vor fi băieții. M-am relaxat mult când am ajuns”, a spus Andreea Homescu.

Andreea Homescu

Suita primelor trei ispite feminine se încheie cu Sandra Vintilă. Aceasta are 33 de ani și este manager de resurse umane. Vede Insula Iubirii ca pe o provocare și vrea să demonstreze că prin naturalețe și sinceritate poți cuceri pe oricine.

„Este o experiență care consider că o să mă renască. Simt nevoia de a trăi ceva ce nu am mai trăit. Sunt genul de om care caută mereu să aibă lucrurile sub control, iar aici va fi ceva diferit”, a mărturisit Sandra Vintilă.

Sandra Vintilă

 

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