De ce ne simțim uneori vinovați atunci când nu facem nimic. Explicația psihologilor

De ce ne simțim uneori vinovați atunci când nu facem nimic. Explicația psihologilor
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O zi liberă, câteva ore fără planuri sau pur și simplu o pauză pe canapea ar trebui să fie momente de relaxare. Cu toate acestea, uneori apare senzația neplăcută că pierdem timpul și că ar trebui să facem ceva „util”, chiar dacă nu există o urgență reală.

Sentimentul poate avea legătură cu modul în care evaluăm propriul comportament și cu diferența dintre ceea ce facem într-un anumit moment și ceea ce credem că ar trebui să facem.

Psihologul Timothy Pychyl explică, într-un articol publicat de Psychology Today, că vinovăția poate apărea atunci când acțiunile noastre nu corespund propriilor intenții. Cu alte cuvinte, dacă avem în minte o sarcină pe care considerăm că ar trebui să o rezolvăm, alegerea de a face altceva poate produce un disconfort psihologic.

De ce poate fi dificil să nu faci nimic

Problema nu este neapărat pauza în sine. Dacă decidem în mod conștient să ne odihnim, timpul respectiv poate fi perceput ca fiind perfect justificat.

Lucrurile se schimbă atunci când, în timp ce ne relaxăm, ne gândim la activitățile pe care nu le-am făcut. Un e-mail la care nu am răspuns, curățenia amânată sau o sarcină de serviciu pot rămâne în minte și pot transforma timpul liber într-o perioadă însoțită de vinovăție.

Pychyl arată că emoția este strâns legată de propriile standarde și intenții. Practic, nu simplul fapt că stăm degeaba ne face să ne simțim vinovați, ci evaluarea pe care o facem asupra acestei alegeri.

De aici poate apărea și gândul familiar că „ar trebui să fac ceva”, chiar într-un moment în care nu există un motiv obiectiv pentru a fi productivi.

O pauză asumată este percepută diferit

Există însă o diferență între o pauză pe care am ales-o și una în timpul căreia avem permanent impresia că evităm ceva.

Potrivit explicațiilor prezentate de Psychology Today, pauzele scurte nu sunt asociate în mod obligatoriu cu vinovăția atunci când fac parte din modul în care ne organizăm activitatea. În acest caz, odihna nu mai intră în conflict cu ceea ce intenționăm să facem.

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