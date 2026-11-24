În această dimineață, un elev în vârstă de 17 ani a deschis focul cu o armă de calibru mic într-un liceu tehnologic din Serbia. Două persoane au fost rănite în urma atacului, iar adolescentul a fost reținut de polițiști. Evenimentul a provocat panică, însă, din fericire, victimele nu se află în stare critică.

Atacul s-a petrecut în jurul orei 08:00, la Școala Tehnică I din orașul Kragujevac, situat la aproximativ 140 de kilometri de capitala Belgrad. Potrivit primelor informații furnizate de Ministerul de Interne din Serbia, tânărul ar fi folosit o pușcă de calibru mic și ar fi tras mai multe focuri în zona holului de la intrarea în unitatea de învățământ.

Victimele au ajuns la spital

În urma incidentului, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Una dintre victime a fost rănită cel mai probabil de un proiectil, în timp ce cealaltă a suferit leziuni provocate de cioburile de sticlă rezultate în urma împușcăturilor. Ambele persoane au fost transportate la un spital din apropiere, iar medicii au transmis că viața lor nu este pusă în pericol. Potrivit primelor informații, victimele ar fi angajați ai instituției de învățământ.

Polițiștii au intervenit rapid și l-au imobilizat pe adolescent, care este elev al școlii respective. Arma s-ar fi blocat după ce a fost folosită, lucru care ar fi permis intervenția autorităților. Directorul unității de învățământ a precizat că incidentul s-a produs în timpul primei ore de curs, când ceilalți elevi se aflau deja în sălile de clasă.

Deocamdată, motivul care l-a determinat pe adolescent să recurgă la acest gest nu este cunoscut. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor și pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs atacul.

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