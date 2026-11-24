Autoritățile unui sat din Spania încearcă să atragă noi locuitori, oferindu-le posibilitatea de a închiria locuințe la prețuri mult mai mici decât cele din marile orașe. Primarul localității, în care s-au stabilit deja și români, spune că există și oportunități de angajare pentru cei care vor să se mute aici.

În Yanguas, o localitate din provincia Soria, în timpul iernii trăiesc aproximativ 50 de persoane. Pentru a combate depopularea satului, administrația locală a început să renoveze casele vechi și să le ofere spre închiriere familiilor interesate să se stabilească în zonă.

Primarul Jose Rico spune că administrația locală deține aproximativ 12 locuințe, pentru care chiriile lunare sunt cuprinse între 100 și 200 de euro.

Ce locuri de muncă pot găsi cei care se mută în satul spaniol

Edilul a explicat că una dintre principalele condiții pentru revitalizarea comunității este existența unor oportunități profesionale care să le permită noilor locuitori să se întrețină.

Autoritățile au sprijinit deja mai multe familii să își găsească locuri de muncă în domeniul forestier. De asemenea, există cerere de forță de muncă în construcții.

„Cine vrea să lucreze ca muncitor necalificat în construcții are de lucru garantat aici, dar trebuie să muncească”, a declarat primarul, potrivit El Español.

O altă sursă de venit pentru comunitate este turismul. Includerea localității în rețeaua celor mai frumoase sate din Spania a contribuit la dezvoltarea afacerilor din domeniul ospitalității.

Printre rezultatele programului de repopulare se numără redeschiderea, în anul 2002, a școlii din localitate, care fusese închisă timp de 33 de ani din cauza lipsei elevilor. În prezent, aproximativ zece copii învață la această școală, sub îndrumarea unui cadru didactic.

În localitate s-au stabilit persoane originare din România, Ecuador și Maroc, dar și pensionari.

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