Simona Halep a reacționat în mediul online după ce hotelul Alpin din Poiana Brașov, aflat în apropierea proprietății sale, a fost mistuit de flăcări. Sportiva a avut un mesaj de susținere inclusiv pentru pompierii care s-au luptat cu flăcările timp de 36 de ore.

Unul dintre hotelurile pe care Simona Halep le deține se află în Poiana Brașov, la aproximativ 400 de metri de hotelul Alpin. Proprietatea sa nu a fost afectată de incendiu, însă, în urma tragediei, sportiva și-a exprimat empatia și solidaritatea față de reprezentanții și echipa hotelului Alpin. Printr-un mesaj pe o rețea de socializare, ea le-a transmis, totodată, aprecieri și mulțumiri pompierilor care s-au luptat cu flăcările timp de aproape două zile.

„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță. Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a fost mesajul Simonei Halep postat pe secțiunea Story de pe Instagram.

Incendiul de la Hotelul Alpin a fost lichidat

Hotelul Alpin din Poiana Brșov a luat foc duminică seară, 22 noiembrie. Focul a izbucnit la o terasă de aproximativ 2.000 de metri pătrați de la ultimele trei etaje ale clădirii. Focul s-a extins rapid, fiind alimentat de vântul puternic și de lemnul din care era construită mare parte din clădire. În incintă se aflau 150 de turiști cazați, care au fost evacuați în siguranță.

„Situaţia este sub control. Nu există victime, iar toţi oaspeţii şi membrii personalului sunt în siguranţă. (…) Datorită intervenţiei prompte şi profesioniste a echipajelor ISU Braşov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenţie continuă operaţiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autorităţile competente”, precizează conducerea hotelului într-un mesaj postat pe Facebook.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov au continuat intervenția și luni dimineață pentru localizarea și lichidarea completă a focarelor ascunse, utilizând camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană. Intervenția a fost una deosebit de dificilă din cauza acoperișului realizat din două straturi de tablă, care îngreuna accesul la focarele ascunse. Focul a ars mocnit timp de 35 de ore, iar marți, 24 noiembrie, incendiul a fost stins complet. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate.

„Datorită intervenției prompte și profesioniste a echipajelor ISU Brașov, incendiul a fost stabilizat, iar echipele de intervenție continuă operațiunile necesare pentru eliminarea oricărui risc. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile competente. Cauzele incendiului vor fi stabilite în urma verificărilor de specialitate. Mulțumim echipajelor ISU Brașov, serviciilor de urgență și tuturor celor implicați pentru mobilizarea exemplară, profesionalismul și rapiditatea cu care au acționat. Regretăm disconfortul și îngrijorarea provocate și vă asigurăm de întreaga noastră responsabilitate și implicare. Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută”, a precizat conducerea unității hoteliere.

Incendiul de la hotelul din Poiana Brașov a fost stins după 36 de ore. Flăcările au distrus 3.000 de metri pătrați

Imagini de coșmar în urma incendiului de la Hotelul Alpin. 150 de turiști au fost evacuați