În ediția de sâmbătă, 21 noiembrie, Bianca Ghiurcă și ispita Gabriella au ajuns față în față în cadrul unui bonfire organizat înainte de ultima petrecere a concurenților de pe Insula Iubirii. Întâlnirea de gradul zero s-a desfășurat într-un mod la care nimeni nu se aștepta.

„Pofta inimii” și „mama la copii” ale Prințului Marco au ajuns față în față în cadrul unei ceremonii a focului cum rar s-a văzut la Insula Iubirii. Spre deosebire de edițiile anterioare, Bianca a reușit să își stăpânească furia și resentimetele și s-a comportat „ca o doamnă” în fața Gabriellei, ispita care de care Prințul Marco a mărturisit că s-a îndrăgostit. Cele două au purtat o discuție civilizată, au făcut schimb de impresii, iar la final s-au îmbrățișat. Camerele de filmare au surprins un detaliu important: în timp ce o cuprindea pe care care i-a provocat cea mai mare suferință, Bianca a continuat să zâmbească „pe la spatele” ispitei.

„Prințesa” Bianca, față în față cu ispita Gabriella

Una dintre cele mai așteptate confruntări ale acestui sezon s-a lăsat cu replici dure, înțepături, priviri înțepătoare și mărturisiri sincere din partea celor două femei care iubesc același bărbat. Pe tot parcursul întâlnirii, cele două au încercat să își stăpânească impulsurile și să evite conflictele.

Gabriella: „Marco mi-a zis că s-a îndrăgostit de mine. Mie îmi place foarte mult Marco. Știu că e căsătorit cu tine, dar nu pot schimba sentimentele. Marco luptă în fiecare zi cu tot. Vorbește foarte bine despre tine. Aseară ne-am certat puțin, am mers pe plajă și a vrut să vorbim. I-am zis că nu înțeleg cum poate să fie îndrăgotit de două femei în același timp”. Bianca: „De tine îi place, pe mine mă iubește. Tu i-ai zis că îl iubești. Nu ți se pare deplasat să îi spui asta după 21 de zile?”

Înainte de despărțire, Bianca a asigurat-o pe Gabriella că, în ciuda apropierii intense dintre ea și soțul ei, ea nu o consideră o amenințare, dar și că este dispusă să facă orice pentru a nu-l pierde pe Marco.

„Nu te-ai întrebat de ce nu și-a aruncat verigheta și lanțul? Ce așteaptă dacă e îndrăgostit de tine? Ești singura personă care m-a făcut să sufăr atât de mult, tu și cu Marco, dar îți garantez că voi face orice ca să lupt pentru soțul meu”, i-a spus Bianca ispitei.

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