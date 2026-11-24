Gabriella Barbu, ispita care l-a cucerit pe Prințul Marco la Insula Iubirii, este cunoscută și în Spania, acolo unde a participat la versiunea locală a show-ului. După experiența din cadrul emisiunii din România, jurnaliștii din Spania scriu că Gabriella a apelat la o nouă intervenție estetică pentru a-și rezolva unele mici imperfecțiuni.

Cunoscută în Spania sub numele de Gabriella Hahlingag, românca a devenit celebră după ce a participat la La isla de las tentaciones, unde a fost numită de public „ispita lui Montoya”, unul dintre cei mai discutați concurenți ai sezonului opt.

Presa spaniolă a relatat, în luna septembrie, și despre revenirea tinerei în universul emisiunii, de această dată în România, țara sa natală.

Potrivit Telecinco, televiziunea care difuzează versiunea spaniolă a „Insulei”, Gabriella are peste 300.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, unde publică materiale despre călătorii, modă, alimentație, sport și tratamente estetice.

Gabriella și-a injectat acid hialuronic în fese

La începutul lunii octombrie, Gabriella a ajuns din nou în atenția presei din Spania, după ce a mers la o clinică de estetică pentru a-și mări volumul feselor cu ajutorul injecțiilor cu acid hialuronic.

Românca a filmat procedura și le-a explicat urmăritorilor săi de ce a luat această decizie. Ea suferise anterior o intervenție prin care îi fusese transferată grăsime în zona fesierilor, însă rezultatele acesteia se modificaseră în timp.

Gabriella a explicat că pierduse din volum în partea superioară a feselor după ce a slăbit. Ea a mai povestit că aproximativ 40% din grăsimea transferată în urma intervenției anterioare fusese resorbită de organism.

„Voiam doar să recuperez puțin din volumul pierdut și, mai ales, să păstrez forma rotundă și frumoasă a feselor”, a explicat ispita.

Gabriella le-a promis admiratorilor că le va arăta și rezultatul final al procedurii.

Decizia româncei a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. În timp ce unii dintre urmăritori s-au arătat interesați de procedură, alții au criticat-o pentru numeroasele intervenții estetice la care a apelat.

Nu este pentru prima dată când Gabriella provoacă astfel de discuții în mediul online. Anterior, tânăra fusese criticată și după ce apelase la un tratament facial pe bază de substanțe derivate din ADN de somon.

Gabriella Barbu a fost implicată într-un scandal amoros și după participarea la varianta spaniolă a emisiunii Insula Iubirii. Românca a dezvăluit, în timpul unei confruntări televizate din martie 2025, că Fran, un fost concurent al emisiunii, îi trimisese un buchet de 200 de trandafiri după numai două săptămâni de când începuseră să vorbească. „Două sezoane la Insula Iubirii până m-ai cunoscut pe mine” era mesajul care, potrivit Gabriellei, însoțea buchetul de flori.

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