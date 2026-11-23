Marius Balo continuă greva foamei pentru Alina Apostol, românca închisă de nouă ani într-un penitenciar din China. În cea de-a 23-a zi de protest, Balo a dezvăluit cum este starea sa fizică. Acesta a mărturisit că a slăbit tot mai vizibil și că începe să resimtă tot mai puternic efectele lipsei hranei. Invitat la Dan Capatos Show, Balo a povestit că primele zile au fost mai ușor de suportat. Ulterior, organismul său a intrat într-o rutină, însă ultima săptămână i-a adus o slăbiciune tot mai accentuată. CANCAN.RO are toate detaliile!

Probleme pentru Marius Balo, care face greva foamei

După douăzeci și trei de zile de greva foamei, situația fizică a lui Marius Balo se îngreunează. Acesta spune că începe să se simtă tot mai slăbit, însă refuză să se oprească. Balo a declarat că va întrerupe greva în momentul în care autoritățile române vor face demersuri concrete pentru repatrierea Alinei Apostol. Vezi emisiunea integrală aici!

„Primele trei-patru zile nici nu m-am gândit la mâncare. După aia au venit vreo două săptămâni în care am intrat într-un fel de nou normal. Nu mă gândeam neapărat, nu simțeam, eram relativ în putere. Acum, de vreo săptămână, încep să mă simt tot mai slăbit, ceea ce e firesc. Am și pierdut, cred că vreo șase-șapte kilograme. Nici nu m-am cântărit, dar am pierdut. Aseară mi s-a făcut foarte rău și nu știam ce să fac. Din greșeală, am băut două guri de ceai de ghimbir. Atât mi-a fost de rău! Mi-a creat o senzație de greață extremă. Am crezut că îmi dau sufletul afară. Slavă Domnului, aveam o bucățică de prescură, de anafură de la biserică, de când am fost duminică. Am luat bucățica și am mestecat-o, și mi-a trecut. Am crezut că mor aseară. Atât mi-a fost de rău, încât nici nu mă mai puteam ține pe picioare de la ghimbirul ăla.”

De ce refuză Marius Balo să renunțe la greva foamei

Chiar dacă starea sa fizică se deteriorează, Marius Balo spune că nu vrea să abandoneze protestul. Acesta continuă să meargă în fiecare dimineață la Minister, unde stă cu poza Alinei în mână.

„Trebuie să ni se prezinte ceva concret. În momentul ăla am terminat cu greva foamei. Mă duc și eu acasă. Mi-e foame, te rog să mă crezi. Sunt rupt de foame și obosit și vai de capul meu. Nu sunt din București. Eu voi continua să merg în fiecare dimineață acolo, la Minister. Stau cât pot, mai merg, mă mai așez undeva, mai beau un ceai, mă mai întorc. Cât pot și eu.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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