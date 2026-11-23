Arestul la domiciliu în care a fost plasat Gabi Tamaș continuă să stârnească reacții în spațiu public! Avocatul fostului fotbalist, Virgil Boglea, a făcut dezvăluiri la Dan Capatos Show. Acesta a demontat toate zvonurile care au apărut în ultimele zile și a povestit firul roșu al conflictului din Centrul Vechi! CANCAN.RO are toate detaliile!

Gabi Tamaș, pedepsit pentru că este persoană publică?

Potrivit lui Virgil Boglea, numeroase informații apărute în spațiul public cu privire la cazul Tamaș au fost doar fabricații. Ba mai mult, acesta a negat și zvonurile despre presupuse violențe și confruntări cu oamenii legii de care Tamaș a fost acuzat. Vezi emisiunea integrală aici!

„Nimic din ce s-a speculat în zilele respective nu e adevărat. Tocmai de aceea mi-am și permis atunci să spun câteva vorbe și, bineînțeles, să accept și invitația ta. Sunt multe lucruri care au fost exagerate din primul moment în care a apărut toată povestea. Violențe extreme, Tamaș în Centrul Vechi, că nu știu ce a făcut, a bătut bărbați de 38 de ani, de 33 de ani, s-a bătut cu poliția. Nimic din lucrurile astea nu sunt așa cum au fost prezentate.”

Avocatul consideră că arestul la domiciliu este prea dur

Avocatul a explicat că măsura dispusă în cazul fostului fotbalist nu reprezintă o sancțiune. Este vorba despre o măsură preventivă, al cărei scop ar trebui să fie prevenirea unor eventuale fapte ulterioare. Boglea consideră însă că, în situația lui Gabi Tamaș, privarea de libertate nu se justifică. Tocmai de aceea apărarea a contestat decizia instanței. Nici procurorii nu au fost mulțumiți de hotărâre și au cerut o măsură mai severă.

„Nu e o sancțiune, este o măsură preventivă. Și noi contestăm lucrul acesta, pentru că din prima am spus că, fiind măsură preventivă, după cum îi spune și denumirea, trebuie să prevină ceva. Ce poate să prevină privarea de libertate a unei asemenea persoane? Nu e cazul de așa ceva. Un nou act de o asemenea natură ar putea fi, să zicem, în teorie, sancționat doar printr-o sancțiune penală, pentru că, la momentul respectiv, persoana trebuie să se reabiliteze. Pentru procurori, bănuiesc că sunt aceleași motivații pe care le-au avut și în fața judecătorului de la fond. Și anume: două. Că este un conflict în public, cu violență. Și doi, din ce am observat eu și în referatul lor cu propunere, și în pledoaria doamnei procuror de ședință, că Gabi Tamaș este persoană publică și, prin urmare, cumva, să dea un exemplu.”

„Justiția nu e nici pentru a da exemple”

Discuția a ajuns apoi la un subiect sensibil: statutul public al fostului fotbalist. Potrivit lui Boglea, dacă în centrul scandalului nu s-ar fi aflat o persoană publică, poate măsurile luate ar fi fost altele.

„Justiția nu e nici pentru a da exemple. Nu e normal, e anormal să se întâmple lucrurile astea. I-am atașat domnului judecător de la fond o speță care, din perspectiva circumstanțelor, era cumva similară, cu urmări mult mai grave. O persoană, într-adevăr necunoscută publicului, a săvârșit o faptă similară, dar cu urmări de nedescris, mai grave decât cele ale lui Gabi Tamaș. Acolo i s-a acordat, tot așa, la începutul procesului, o măsură preventivă cu arestul la domiciliu.”

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