Mai mulți elevi de la Colegiul Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au prezentat simptome digestive precum greață, vărsături și diaree. Aceștia au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar dintre cei 22 de elevi, șase au fost transportați la spital. Numai că declarațiile părinților arată că numărul celor bolnavi ar fi fost mai mare, de fapt.

Unul dintre părinți a declarat de curând că numărul celor afectați ar fi fost cu totul altul și acuză conducerea unității de învățământ că ar fi minimalizat gravitatea situației. Acesta spune că ar fi fost 167 de elevi care aveau nevoie de îngrijiri, însă, chiar și după intervenția medicilor, copiii se simțeau rău. Pe de altă parte, reprezentanții Colegiului Militar din Craiova se apără, spunând că elevii care au acuzat simptome au ocupat toate locurile disponibile în vederea îngrijirilor medicale în sala de așteptare.

Un părinte aduce acuzații Colegiului Militar din Craiova

Conducerea unității de învățământ a anunțat că doar 22 de elevi au avut nevoie de îngrijiri medicale. Doar că relatarea unui părinte contrazice vehement informația. Acesta spune că, în realitate, 167 de copii ar fi acuzat simptomele digestive, iar profesorii nu au prezentat situația. Mai mult decât atât, părintele susține că unii elevi ar fi continuat să se simtă rău chiar și după ce au primit îngrijiri medicale.

„Conducerea unității comunică informații eronate. Deci nu au fost doar 20 de copii care s-au prezentat. Au fost 167. Și vă spun asta din sursă sigură. Le-au făcut perfuzii, i-au trimis în cameră unde au continuat să vomite. I-au trimis azi la ore, unde au continuat să vomite. Se minimalizează da’?! Și nu își asumă!”, a transmis un părinte, potrivit WOWbiz.

În plus, același părinte susține că elevii au fost transportați la spital abia după ce a fost apelat numărul unic de urgență 112. De asemenea, a relatat modul în care au fost tratați copiii.

„Atunci au trimis și copii cu ambulanța la spital, și o țineau acolo astupată. Erau câte trei, patru în pat, cu perfuzii, cu injecții. Cineva trebuie să-și asume”, a mai spus părintele.

Cum se apără școala și ce diagnostic au primit adolescenții

Reprezentanții unității de învățământ nu au comentat cu privire la numărul real al tinerilor afectați de problemele digestive. Însă au transmis că au făcut tot ce au putut, au încercat să le ofere îngrijiri medicale tuturor celor care au avut nevoie, iar spațiul în care medicii îi tratau a fost ocupat în totalitate rapid, tocmai de aceea mulți elevi au fost nevoiți să se așeze pe bănci sau pe jos.

„Noi nu puteam să-i băgăm, personalul medical nu putea să-i ia. Au stat în sala de așteptare și unii dintre ei s-au așezat pe jos. Scaunele erau pline, după cum ați văzut. Până s-a făcut triajul, fiecare s-a așezat pe unde a vrut”, a declarat Ioana Lădaru, purtător de cuvânt Colegiul Militar din Craiova.

În paralel, medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” au constatat că elevii aveau gastroenterită. Momentan nu s-a identificat cauza exactă a îmbolnăvirii, însă o anchetă este în plină desfășurare pentru a afla împrejurările în care au apărut simptomele și legătura dintre simptome și Balul Bobocilor, eveniment organizat în incinta unității de învățământ.

VEZI ȘI: 200 km/h și un final cumplit! O fată de 17 ani a scăpat cu viață din accidentul în care ceilalți doi pasageri au murit

Ce s-a descoperit pe autospeciala implicată în tragedia de pe Mihai Bravu. Detalii noi în ancheta privind moartea Teodorei, eleva de 17 ani