Anul Nou se apropie cu pași repezi, așadar, televiziunile se pregătesc deja pentru edițiile speciale. PRO TV a filmat Protevelionul, ca în fiecare an, prezentat de Pavel Bartoș și Raluka. Printre invitați se numără vedete și de la posturi concurente, inclusiv de la Kanal D.

Intrarea în anul 2027 la PRO TV promite să fie cu show total. Protevelionul s-a filmat deja, iar surprizele nu au lipsit. Ana-Maria Barnoschi, de exemplu, a lăsat Kanal D pentru postul concurent. Aceasta a fost prezentă pe platoul de filmare alături de alte nume importante. Fosta asistentă de la „Roata Norocului” a optat pentru o ținută spectaculoasă realizată la comandă. Pe lângă rochia specială, vedeta a mărturisit că atmosfera a fost pe placul ei, ba chiar s-a distrat atât de mult încât a rămas fără voce. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ana-Maria Barnoschi va putea fi văzută la PRO TV!

Fosta asistentă de la Kanal D a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online imagini inedite de la filmările pentru Protevelion, show-ul de senzație de final de an. Ana-Maria Barnoschi a strălucit în adevăratul sens al cuvântului.

Din fotografii se poate observa că a optat pentru o rochie tip sirenă, care îi pune în evidență talia subțire, de culoare bleu pastel, acoperită integral cu paiete fine. Outfitul a fost completat de o trenă amplă neagră și mănuși lungi din satin. Ea a precizat că ținuta a fost realizată la comandă, tocmai pentru a avea o apariție de neuitat.

„Suntem la Protevelion 2027, ne simțim bine, dansăm. Am răgușit la cât am țipat! Este făcută pe comandă ținuta mea, la Clara Rotescu. Am colaborat împreună la ideea rochiei și ea mi-a făcut-o”, a declarat Ana-Maria Barnoschi pentru Libertatea.

Ce planuri are Ana pentru sărbători

Vedeta a mai spus și care sunt planurile sale pentru sărbători. Ana a explicat că urmează să plece într-o vacanță de vis în Zanzibar, însă de Crăciun va reveni în țară și va petrece timp cu familia ei.

Fosta asistentă și-a încheiat colaborarea cu postul Kanal D în anul 2025, iar de curând a semnat un contract cu PRO TV pentru o emisiune care se va difuza în 2027.

„O să plec în Zanzibar câteva zile până în Crăciun. De Crăciun, cu familia, bineînțeles, iar de Revelion nu mai știu exact locul, dar în țară. Am făcut și anul trecut în aceeași locație și anul ăsta la fel”, a mai adăugat ea.

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