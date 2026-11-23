Casa celebrului actor Will Smith a luat foc! Proprietatea evaluată la 42 de milioane de dolari din Los Angeles a fost cuprinsă de flăcări luni, 23 noiembrie, în jurul prânzului. La fața locului s-au deplasat rapid pompierii, iar polițiștii au transmis o informare cu privire la acest caz.

Luni, 23 noiembrie, în jurul orei 12:04, pompierii din Los Angeles s-au deplasat de urgență la locuința lui Will Smith. La casa acestuia a izbucnit un incendiu puternic. Potrivit PageSix, totul ar fi pornit într-un șopron în curtea proprietății, care este folosit de actor pentru depozitare. Echipajele sosite la fața locului au fost ajutate și de agenții de securitate ai lui Smith. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Locuința lui Will Smith, în flăcări!

Will Smith a avut parte de o nenorocire. Agenții de pază au dat alarma, iar pompierii au ajuns rapid la casa în valoare de 42 de milioane de dolari din Los Angeles a actorului. Acolo au descoperit că flăcările veneau de la un șopron amplasat în curte special pentru depozitare. Șopronul a ars din temelie, astfel că mai multe obiecte ale faimosului actor au fost distruse.

Cu toate acestea, echipajele de urgență nu au identificat cauza exactă a incendiului până în prezent. Pe de altă parte, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul. Reprezentanții Departamentului Șerifului din Los Angeles au vorbit despre acest caz.

„Așadar, conform informațiilor pe care le avem în raportul de intervenție, a fost vorba despre un incendiu la o clădire. Ni s-a spus că personalul de securitate [de la reședință] urma să-i îndrume pe adjuncți și pe pompieri către locul respectiv. În cazul tuturor incidentelor de incendiu, întocmim un raport de incident, iar acesta va fi înregistrat de echipa noastră de pompieri și de anchetatorii noștri”, au transmis polițiștii din Los Angeles.

Soții Smith dețin un domeniu impresionant

Will și Jada Smith dețin o proprietate situată în Calabasas, Los Angeles, California. Suprafața terenului este de aproximativ 60 de hectare, acolo unde s-a construit o casă cu o dimensiune de 2.300 de metri pătrați.

Mai mult decât atât, locuința dispune de nouă dormitoare, un cinematograf, o sală de sport și un studio de înregistrări. În exterior, actorul și soția sa au o piscină, un teren de baschet, unul de tenis, dar și un lac artificial.

VEZI ȘI: Doliu în lumea filmului! A murit Tina Simmons, actriță cunoscută pentru producții ca Star Wars și James Bond

Vedetele din „My Mum, Your Dad”, Roger Hawes și Janey Smith, s-au logodit! Cum arată inelul de logodnă