Doliu în lumea filmului! A murit Tina Simmons, actriță cunoscută pentru producții ca Star Wars și James Bond

Doliu în lumea filmului! A murit Tina Simmons, actriță cunoscută pentru producții ca Star Wars și James Bond
Doliu în lumea filmului! A murit Tina Simmons, actriță cunoscută pentru Star Wars și James Bond
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Actrița britanică Tina Simmons, cunoscută pentru aparițiile sale în producții celebre precum „Star Wars”, „James Bond” și „Batman”, a murit. Artista a fost găsită fără viață în propria locuință.

Tina Simmons a încetat din viață după o carieră de aproximativ 60 de ani în industria cinematografică și de televiziune. Potrivit Page Six, actrița a murit sâmbătă, 14 noiembrie, însă cauza decesului nu a fost făcută publică.

Artista a fost găsită moartă în apartamentul său, informație dezvăluită de actrița Madeline Smith, una dintre cele mai apropiate prietene ale sale.

Tina Simmons a fost găsită moartă în propria locuință

Madeline Smith, cunoscută pentru apariția sa în franciza James Bond, a transmis un mesaj emoționant după ce a aflat despre moartea Tinei Simmons. Cele două se cunoșteau de aproape șase decenii, iar vestea a afectat-o profund.

„Sunt devastată. Tina Simmons. Găsită moartă în apartamentul ei. Teribil. Era prietena mea, aproape sigur, din 1968. Cât de crud este să mori singur și, mai ales, să mori! Sper să aud în curând despre organizarea unui eveniment de comemorare pentru acest suflet drag”, a scris Madeline Smith pe rețelele sociale.

Deocamdată nu au fost oferite informații oficiale despre împrejurările în care s-a produs decesul sau despre eventualele probleme de sănătate ale actriței.

Tina Simmons a fost cunoscută în special pentru rolul său din filmul „Star Wars: Return of the Jedi”, lansat în 1983.

De-a lungul carierei, actrița a apărut în aproximativ 300 de producții cinematografice și de televiziune, inclusiv în mai multe filme din seria James Bond, precum „Octopussy”, „A View to a Kill”, „The Living Daylights” și „Die Another Day”.

Filmografia sa a inclus și producții precum „The Dark Knight”, „Mission: Impossible”, „Superman III”, „Who Framed Roger Rabbit” și „Little Shop of Horrors”.

Pe micul ecran, Tina Simmons a avut apariții în seriale britanice cunoscute, printre care „Doctor Who”, „EastEnders”, „Coronation Street”, „Only Fools and Horses” și „The Bill”.

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