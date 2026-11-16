Soția lui George Simion a născut! Ilinca a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

George Simion și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară. În urmă cu puțin timp, partenera liderului AUR a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota zece din partea medicilor. Cei doi sunt acum în al nouălea cer. Aceștia au anunțat și numele pe care îl va purta micuța.

În vara anului 2022, Ilinca și George Simion își uneau destinele în mod oficial. Iar în urmă cu doi ani, aceștia au devenit părinți pentru prima oară, atunci când pe lume a apărut băiețelul lor, Radu. Astăzi, 16 noiembrie, familia acestora s-a mărit cu încă un membru.

George Simion, tată pentru a doua oară

George Simion și Ilinca și-au dorit să păstreze discreția în ceea ce privește viața lor personală. Însă, în urmă cu ceva timp, cei doi au anunțat că așteaptă încă un copil, iar în a 34-a săptămână de sarcină, Ilinca a dezvăluit că urmează să fie mama de fetiță și chiar a prezentat și primele hăinuțe pe care le-a cumpărat pentru micuță.

Ei bine, acum așteptarea a luat sfârșit. Potrivit informațiilor publicate de Gândul, Ilinca a născut în urmă cu puțin timp. Fiica lui George Simion a primit nota zece din partea medicilor și este perfect sănătoasă. Micuța va purta numele Maria. Cei doi părinți au așteptat cu nerăbdare momentul în care își vor strânge fetița în brațe, iar acesta a venit.

Cel mai probabil, Ilinca și George Simion nu se vor opri aici. Imediat după căsătorie, liderul AUR declara că visează la o familie numeroasă.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi ne dorim mulți copii. Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea la acea vreme George Simion.

Relația dintre Ilinca și George Simion datează de ceva timp. Aceștia s-au cunoscut în cercuri comune, iar în vara anului 2022 s-au căsătorit în comuna Măciuca din județul Vâlcea. Nunta a fost concepută ca un festival câmpenesc cu tematică tradițională românească, la care au fost invitați toți cei care doreau să participe.

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