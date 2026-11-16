Ce surpriză colosală i-a făcut Ioan Andone soției sale, Simona, de ziua ei. Invitații de top care și-au făcut apariția: „Am complotat cu prietenii”

Ioan Andone
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Ioan Andone i-a organizat soției sale, Simona, o petrecere-surpriză cu ocazia zilei de naștere. La eveniment au participat mai multe persoane cunoscute din showbiz, printre care Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, iar atmosfera a fost asigurată de Vali Vijelie.

Sărbătoarea pregătită de fostul internațional și antrenor a avut un moment special în centrul atenției. Simona Andone a urcat pe scenă și a cântat alături de artiști, în fața invitaților, în cadrul unei seri încărcate de emoție.

Petrecere-surpriză pentru Simona Andone

Ioan Andone a pregătit în secret petrecerea dedicată soției sale, reușind să adune în același loc familie, prieteni și mai multe nume cunoscute din lumea mondenă. Printre invitați s-au numărat și Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva.

În timpul evenimentului, Simona Andone a fost surprinsă de gestul făcut de soțul ei și a participat activ la petrecere, cântând alături de artiștii prezenți.

„Am complotat cu prietenii și am făcut o peterece-surpriză de ziua soției mele, Simona. Jumătatea mea mai bună nu e un clișeu în cazul nostru. Priviți imaginile și o să înțelegeți magia!”, a scris Ioan Andone pe Facebook.

Sprijinul care i-a marcat cariera

Petrecerea vine într-un moment special pentru familia Andone, care are în spate o căsnicie de peste patru decenii. De-a lungul anilor, fostul antrenor a vorbit în repetate rânduri despre rolul important pe care l-a avut soția sa în parcursul său profesional.

„Mi-a fost în spate! N-ai cum să reușești altfel, mai ales că băiatul meu a crescut fără să știu eu. Cantonament, cantonament… Și ca jucător, și ca antrenor… Cred că perioada cea mai lungă în care eu am stat acasă a fost în ’90-’93. Ea s-a ocupat de creșterea copilului, ea s-a ocupat de casă… Eu, din primii bani câștigați în ’93, în Olanda, mi-am construit o casă în fața stadionului Dinamo. Eu nu veneam cu mașina la stadion, ci doar traversam strada. Deci, ea m-a susținut foarte tare să-mi fac meseria, a renunțat la meseria ei, de inginer constructor”, declara Ioan Andone în vara acestui an.

Cum a început povestea lor de dragoste

Ioan și Simona Andone s-au cunoscut la începutul anilor ’80, după un meci disputat la Petroșani. Fostul fundaș a povestit că un rol important în acel moment l-a avut prietenul și colegul său, Mircea Rednic, care l-a încurajat să facă primul pas.

„După un meci la Petroșani, tatăl ei era cu șofer și cu mașină de serviciu la meci. Și eu cu tupeu… Rednic mă împingea pe mine: Spune tu tovarășului colonel să ne ia și pe noi până la Deva, să nu mergem cu trenul. Și de la Deva să luăm un taxi!. Și așa am ajuns la ei acasă și astfel am cunoscut-o. Soția mea terminase facultatea atunci.

Și am întrebat-o cum e prin Deva, că ne lăsase Dinamo două zile liberi, și ce face… Mi-a zis că e cu colegii… Și așa am ieșit seara împreună prin Deva, ne-am dat telefoanele, că nu-mi permiteam să-i cer tatălui ei telefonul”, a povestit fostul tehnician într-o apariție televizată.

Ioan și Simona Andone s-au căsătorit pe 6 iulie 1985 și au împreună un fiu, Mihnea. De-a lungul timpului, cei doi au păstrat o prezență discretă în spațiul public, iar căsnicia lor este una dintre cele mai longevive din fotbalul românesc.

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