Câți bani cer Nicolae Furdui Iancu și Minodora pentru a cânta la o nuntă? Au făcut spectacol la evenimentul fiicei lui Ilie Bolojan

Câți bani cer Nicolae Furdui Iancu și Minodora pentru a cânta la o nuntă? Au făcut spectacol la evenimentul fiicei lui Ilie Bolojan
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Nunta Luciei Maria Bolojan, fiica cea mare a premierului Ilie Bolojan, cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, a fost unul dintre evenimentele despre care s-a vorbit intens în weekend. Ceremonia și petrecerea au avut loc în Oradea, iar aproximativ 500 de persoane au fost alături de cei doi miri într-un moment important din viața lor. Pe lângă invitații care au participat la eveniment, atenția a fost îndreptată și către programul artistic pregătit pentru petrecere, dar și către costurile pe care le-ar fi presupus prezența unor artiști cunoscuți.

Printre numele care au urcat pe scenă s-au numărat Minodora și Nicolae Furdui Iancu, doi interpreți cu stiluri muzicale diferite, dar care au contribuit la atmosfera de sărbătoare. Programul muzical a fost completat de formația „Dragoș and Friends”, precum și de un cvartet de coarde format din muzicieni ai Filarmonicii. Astfel, organizatorii au pregătit momente artistice variate, de la muzică de petrecere și cântece populare până la interpretări instrumentale.

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Unul dintre momentele speciale ale serii a fost dansul mirilor. Lucia Maria Bolojan și Daniel Bota au ales piesa „Feel”, interpretată de Robbie Williams, pentru primul lor dans în calitate de soț și soție. Melodia a oferit o notă romantică evenimentului, într-un cadru în care muzica a avut un rol important pe parcursul întregii petreceri.

Câți bani ar putea cere Nicolae Furdui Iancu pentru un recital la nuntă

Nicolae Furdui Iancu se numără printre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România, iar prezența sa la evenimente private presupune un onorariu pe măsura notorietății sale. Potrivit unor informații publicate în presa de-a lungul anilor, tariful artistului ar porni de la aproximativ 4.500 de euro pentru un program artistic de circa două ore.

Suma vehiculată ar include nu doar prestația propriu-zisă, ci și o parte dintre elementele necesare desfășurării recitalului. Artistul obișnuiește să vină la evenimente alături de propriul ansamblu și cu echipamentele de sonorizare necesare. De asemenea, transportul este un alt aspect luat în calcul atunci când este stabilit bugetul pentru participarea la un eveniment privat.

Ce tarif ar avea Minodora pentru evenimente private

Nici Minodora nu lipsește din lista artiștilor solicitați la petreceri și nunți. Interpreta este cunoscută pentru repertoriul său de muzică de petrecere, iar participarea la evenimente private ar avea un cost diferit în funcție de durata recitalului și de programul stabilit cu organizatorii.

Conform tarifelor prezentate pe diverse platforme de profil, precum Party Mix și Roca Music, onorariul artistei ar putea varia între 1.000 și 4.000 de euro. Diferențele sunt influențate în principal de numărul de minute petrecute pe scenă și de condițiile în care se desfășoară momentul artistic.

Pentru un recital mai scurt, de aproximativ 45 de minute, fără pauză, suma vehiculată ar începe de la 1.200 de euro. În schimb, pentru un program mai lung, care se apropie de două ore și include o pauză, costul ar putea ajunge la aproximativ 3.800 de euro.

Foto: Bihoreanul.ro

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