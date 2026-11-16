Erika Isac explică de ce a slăbit drastic în doar 4 luni: „Pentru a nu se stârni zvonuri care să normalizeze tehnici oribile”

Erika Isac a decis să pună capăt speculațiilor apărute în jurul transformării sale fizice. După ce mulți fani au observat că artista este vizibil mai slabă decât în urmă cu câteva luni, cântăreața a explicat ce se află în spatele schimbării și a dezvăluit că a slăbit din cauza unei perioade dificile din viața sa.

Schimbarea fizică a Erikăi Isac a fost intens comentată în mediul online, însă artista spune că realitatea este diferită de ceea ce au crezut mulți. Cântăreața a mărturisit că a slăbit pe fond emoțional, fără dietă, fără injecții și fără alte metode de slăbire. Dezvăluirile vin la câteva luni după despărțirea de M.G.L., perioadă care coincide cu momentul în care a început să piardă în greutate.

De ce a slăbit Erika Isac

După ce au apărut numeroase comentarii despre noua sa siluetă, Erika Isac a publicat un mesaj pe Instagram prin care a vrut să clarifice situația și să oprească zvonurile.

„Las aici o singură dată, strict pentru a nu se stârni zvonuri care să normalizeze tehnici oribile de slăbire. Am slăbit pe fond emoțional, nu am avut poftă de mâncare.”

Artista a ținut să precizeze că nu a apelat la nicio metodă de slăbire și că pierderea kilogramelor nu a fost rezultatul unui proces planificat.

„NU am ținut dietă. NU m-am injectat cu nimic. NU am făcut sport de nu știu ce tip. NU am apelat la nicio altă metodă de slăbire.”

Cum a pierdut 10 kilograme

Într-o postare separată, cântăreața a explicat faptul că transformarea nu s-a produs peste noapte, chiar dacă pentru mulți urmăritori a părut spectaculoasă.

„P.S. Deși pare o schimbare bruscă, în realitate am slăbit treptat 10 kg în 4 luni. Este surpriza mai mare doar pentru că nu am postat deloc pe internet în primele 2 luni și ați văzut direct o schimbare «radicală».”

Erika Isac a explicat și de ce diferența este mai vizibilă în cazul său.

„Sunt mică de înălțime, am doar 1,60 m, și pe corpurile mici, în general, diferențele de greutate par mult mai drastice.”

Totodată, artista a precizat că nu privește observațiile legate de faptul că a slăbit ca pe un compliment.

„Nu iau ca pe un compliment niciodată să mi se spună ai slăbit.”

Coincidența cu despărțirea de M.G.L.

Dezvăluirile vedetei vin la câteva luni după ruptura de M.G.L. Deși artista nu a asociat direct despărțirea cu transformarea sa fizică, momentul în care a început să slăbească se suprapune cu perioada în care relația celor doi se apropia de final.

Cei doi au fost considerați unul dintre cele mai urmărite cupluri din industria muzicală, iar vestea separării a luat prin surprindere mulți fani. Acum, explicațiile oferite de artistă arată că ultimele luni nu au fost deloc ușoare pentru ea.

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