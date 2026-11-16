Cât a costat, de fapt, rochia partenerei lui Ilie Bolojan? Așa și-a făcut apariția la nunta fiicei fostului premier

Cât a costat, de fapt, rochia partenerei lui Ilie Bolojan? Așa și-a făcut apariția la nunta fiicei fostului premier
Ce rochie a purtat partenera lui Ilie Bolojan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, Lucia Maira, și-a unit destinele cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă, într-un local elegant din Oradea. Deși nunta a fost una privată, petrecerea a ajuns rapid în atenția publicului, după ce în spațiul online au apărut numeroase discuții despre invitați, ținutele acestora și modul în care au fost asigurate deplasările unor participanți.

Evenimentul a reunit mai multe nume cunoscute din lumea politică, administrativă și de afaceri. Printre invitați s-au numărat reprezentanți importanți ai Partidului Național Liberal, dar și persoane cunoscute din mediul public. Printre cei prezenți s-au aflat Emil Boc, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu. De asemenea, la petrecere au participat antreprenoarea Cristina Bâtlan și soțul acesteia, Gabriel Traian.

Ce preț a avut rochia purtată de partenera lui Bolojan

Unul dintre subiectele care au generat cele mai multe comentarii a fost vestimentația invitaților, în special apariția partenerei lui Ilie Bolojan. În mediul online au circulat mai multe informații potrivit cărora aceasta ar fi ales o rochie de designer extrem de scumpă, estimările vehiculate ajungând la câteva mii de euro. În paralel, au fost făcute comentarii și despre ținuta fostei soții a premierului, despre care s-a spus că ar fi purtat sandale ale unui brand de lux, Jimmy Choo, ale căror prețuri pot depăși pragul de 1.000 de euro.

Informațiile referitoare la valoarea rochiei au fost însă contestate de reprezentanții PNL. În urma speculațiilor apărute, șefa comunicării partidului, Ioana Dogioiu, a oferit detalii despre proveniența ținutei și despre prețul acesteia. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, rochia nu ar fi fost o creație a unei case internaționale de modă, ci ar fi fost realizată de o creatoare din România.

Mai mult, piesa vestimentară ar fi disponibilă chiar pe platforma online a designerului, unde este listată la prețul de 5.500 de lei. Astfel, suma este considerabil diferită de valorile vehiculate inițial pe rețelele sociale, unde au fost avansate estimări de ordinul miilor de euro.

Rochia purtată de partenera lui Ilie Bolojan/foto: Facebook

„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan. De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a spus șefa comunicării PNL.

CITEȘTE ȘI: Nicolae Furdui Iancu și Minodora, vedetele nunții fiicei lui Ilie Bolojan. Invitații s-au delectat cu un meniu sofisticat

Rochie de aproape 3000 de euro și geantă de 1000 de dolari! Iubita lui Ilie Bolojan, răsfățată de lux la nunta Luciei Maria

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andrei Bordeianu și-a surprins urmăritorii cu ultima apariție! Ce a reușit să facă antrenorul după accident
Andrei Bordeianu și-a surprins urmăritorii cu ultima apariție! Ce a reușit să facă antrenorul după accident
Andreea Marin a furat startul sărbătorilor de iarnă! Motivul pentru care a împodobit deja bradul
Andreea Marin a furat startul sărbătorilor de iarnă! Motivul pentru care a împodobit deja bradul
Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat: ”Singurul răspuns”
Amenințat cu bătaia de Ian, Prințul Marco a reacționat imediat: ”Singurul răspuns”
Nicoleta Luciu s-a despărțit de Zsolt Csergo? Mesajul plin de înțeles: ”Iubirea vine din suflet, nu cerșită”
Nicoleta Luciu s-a despărțit de Zsolt Csergo? Mesajul plin de înțeles: ”Iubirea vine din suflet, nu cerșită”
Motivul pentru care Valerie Lungu nu își va boteza copilul: ”Va alege singur”
Motivul pentru care Valerie Lungu nu își va boteza copilul: ”Va alege singur”
Fosta iubită a lui Sinner a spus DA! Cine este bărbatul care a cucerit-o din nou
Mediafax
Fosta iubită a lui Sinner a spus DA! Cine este bărbatul care a cucerit-o din nou
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
Gandul.ro
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Dacian Cioloș a pierdut șefia francofoniei: „Această candidatură a arătat că avem capacitatea, abilitatea și cunoștințele pentru a desfășura campanii de anvergură internațională”
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Adevarul
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
Click.ro
Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Dacian Cioloș pierde șefia Francofoniei. Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an
Gandul.ro
Dacian Cioloș pierde șefia Francofoniei. Alegerile se amână, actualul mandat se prelungește cu încă un an
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.