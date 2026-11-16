Cât a costat, de fapt, rochia partenerei lui Ilie Bolojan? Așa și-a făcut apariția la nunta fiicei fostului premier

Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, Lucia Maira, și-a unit destinele cu Daniel Bota, fost fotbalist la FC Bihor, în cadrul unui eveniment organizat sâmbătă, într-un local elegant din Oradea. Deși nunta a fost una privată, petrecerea a ajuns rapid în atenția publicului, după ce în spațiul online au apărut numeroase discuții despre invitați, ținutele acestora și modul în care au fost asigurate deplasările unor participanți.

Evenimentul a reunit mai multe nume cunoscute din lumea politică, administrativă și de afaceri. Printre invitați s-au numărat reprezentanți importanți ai Partidului Național Liberal, dar și persoane cunoscute din mediul public. Printre cei prezenți s-au aflat Emil Boc, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu. De asemenea, la petrecere au participat antreprenoarea Cristina Bâtlan și soțul acesteia, Gabriel Traian.

Ce preț a avut rochia purtată de partenera lui Bolojan

Unul dintre subiectele care au generat cele mai multe comentarii a fost vestimentația invitaților, în special apariția partenerei lui Ilie Bolojan. În mediul online au circulat mai multe informații potrivit cărora aceasta ar fi ales o rochie de designer extrem de scumpă, estimările vehiculate ajungând la câteva mii de euro. În paralel, au fost făcute comentarii și despre ținuta fostei soții a premierului, despre care s-a spus că ar fi purtat sandale ale unui brand de lux, Jimmy Choo, ale căror prețuri pot depăși pragul de 1.000 de euro.

Informațiile referitoare la valoarea rochiei au fost însă contestate de reprezentanții PNL. În urma speculațiilor apărute, șefa comunicării partidului, Ioana Dogioiu, a oferit detalii despre proveniența ținutei și despre prețul acesteia. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, rochia nu ar fi fost o creație a unei case internaționale de modă, ci ar fi fost realizată de o creatoare din România.

Mai mult, piesa vestimentară ar fi disponibilă chiar pe platforma online a designerului, unde este listată la prețul de 5.500 de lei. Astfel, suma este considerabil diferită de valorile vehiculate inițial pe rețelele sociale, unde au fost avansate estimări de ordinul miilor de euro.

„Așa a fost inventată rochia de 4.000 de dolari / 2.800 de euro / 4.000 de euro (în disperarea momentului, nici măcar nu s-au pus de acord asupra minciunii), purtată de soția domnului Bolojan. De fapt, ca să încheiem subiectul: rochia este una de ocazie, pentru o ocazie unică, într-adevăr spectaculos de frumoasă, realizată de o creatoare româncă, rochie care are prețul 5.500 de lei pe site-ul creatoarei”, a spus șefa comunicării PNL.

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