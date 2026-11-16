Motivul pentru care Valerie Lungu nu își va boteza copilul: ”Va alege singur”

Motivul pentru care Valerie Lungu nu își va boteza copilul: ”Va alege singur”
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Finalista de la „Asia Express” vrea ca viitorul său copil să aibă libertate deplină / Sursa foto: Social media
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Valerie Lungu a făcut o mărturisire neașteptată într-unul dintre cele mai recente podcasturi la care a fost prezentă. Finalista de la „Asia Express” a vorbit deschis despre credință, relația cu Dumnezeu și felul în care își dorește să își crească viitorul copil. Influencerița a dezvăluit că nu intenționează să îl boteze atunci când va fi mic, întrucât consideră că o asemenea decizie trebuie să îi aparțină fiecărei persoane în parte. Vedeta este de părere că botezul făcut în copilărie, atunci când cel mic nu poate înțelege semnificația acestui pas, nu reprezintă o alegere personală.

Mai mult, Valerie a explicat că, deși respectă decizia părinților săi de a o boteza atunci când era mică, ea a ales să își descopere credința într-un mod diferit. Tocmai de aceea, își dorește ca și copilul ei să aibă libertatea de a decide singur dacă și când vrea să facă acest pas.

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„Nu o să îmi botez copiii”

Invitată în podcastul „Face to Face”, Valerie Lungu a vorbit despre modul în care privește botezul și despre importanța unei alegeri conștiente atunci când vine vorba despre credință. Influencerița consideră că un copil nu poate înțelege pe deplin semnificația religioasă a botezului și că decizia nu ar trebui luată în numele lui.

„Dacă vrei să Îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, îți dai seama că, atunci când ai fost botezat de mic, inconștient, nu se pune. Nu a fost alegerea mea, ci alegerea părinților mei, pe care o respect. Eu am decis să Îl cunosc altfel, prin alți ochi, și îmi dau seama că ar fi păcat să nu facem acest pas împreună.

Nu o să-mi botez copiii. Copilul meu va crește, va ajunge mare și îi voi da o cărticică în mână. Eu îi voi povesti despre Dumnezeu, dar el va alege singur, pentru el și pentru viața lui”, a declarat Valerie Lungu în podcastul „Face to Face”.

Vedeta își dorește ca viitorul copil să descopere singur credința și să nu simtă că trebuie să urmeze o anumită cale doar pentru că așa au decis părinții săi. Valerie nu respinge religia și nici importanța botezului, ci consideră că acest moment trebuie să vină atunci când persoana este suficient de matură pentru a înțelege ce presupune.

Vedeta îi va vorbi copilului despre Dumnezeu, dar îl va lăsa să își aleagă calea / Sursa foto: Social media

Șatena a mărturisit că intenționează să îi vorbească despre credință încă din copilărie, să îi explice ce înseamnă religia și să îl lase să descopere singur dacă își dorește să facă botezul atunci când va fi pregătit pentru a lua o asemenea decizie.

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