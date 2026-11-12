Lovitură de teatru. Valerie Lungu a pierdut finala Asia Express din cauza mesajului mamei ei

Una dintre probele la care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pierdut extrem de mult timp s-a defășurat într-o cameră de hotel din Shanghai. Concurenții au avut de căutat indicii, iar unul dintre ele se ascundea chiar în mesajele transmise de către cei dragi.

Atât Valerie Lungu, Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alin Alexuc au primit mesaje cu subînțeles de la cei dragi. „Te iubesc pentru totdeauna” era indiciul ascuns care i-a ajutat să descifreze codul pentru următoarea misiune. Torje și Alexuc au fost ceva mai concentrați și și-au dat seama imediat.

Victoria, mama Valeriei Lungu/ sursă foto: captură videoValerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut aproape indiferenți pe lângă mesajele de la mamele lor. De altfel, influenceriță chiar i-a „reproșat” mamei sale că nu a ajutat-o. Cele două echipe au fost aproape tot timpul umăr la umăr, însă tocmai la această probă Valerie și Alex au pierdut cel mai mult timp și, implicit, marea finală.

Victoria, mama lui Valerie: „Iubita și unica mea fiică, să știi că mami este foarte mândră de tine, de voi, de ambii, pentru că împreună ați reușit în acest concurs. V-ați demonstrat că iubirea înseamnă absolut tot. Eu cu Daisy și cu toți cei dragi vă așteptăm să aduceți trofeul acasă. Nu uita că eu te iubesc pentru totdeauna.

Imediat după înregistrarea cu mama sa, Valerie a spus: „Măi, mama, nu mi-ai dat niciun indiciu?!”

La scurt timp, pe tabletă a apărut și mesajul mamei lui Alex Gîlcă: „Salut, scumpii mei. Alex, Valerica! Vă dorim mult succes, putere, răbdare. Noi știm că formați o echipă puternică și suntem mândri de voi. Vă așteptăm cu premiul mare acasă. Să știți că în inimile noastre aveți un loc special. Să nu uitați niciodată că vă iubim pentru totdeauna.”

Reacția influenceriței a fost diferită, însă, la fel ca în cazul primului videoclip, Valerie nu a înțeles mesajul important din spatele vorbelor: „Gata? Eu mă așteptam să zică ceva „Vezi să te uiți undeva” sau o chestie de genul ăsta. Și n-am primit nimic”, a Valerie după ce s-a terminat mesajul soacrei sale.

În același timp, Alex s-a arătat la fel de confuz: „Când am văzut mesajul mamei mele, mă uitam, mă uitam, a, ai terminat? Ok, hai la treabă. Doru-i dor, dar ne vedem acasă. Aici suntem ca niște soldăței, trebuie să executăm. N-avem timp de sentimente, n-avem timp de dragoste. Merci, vă iubesc, pa.”, a spus concurentul.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Finala Asia Express 2026 și-a desemnat câștigătorii. Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu trofelul și cecul în valoare de 30.000 de euro, însă cursă dintre ei și echipa adversă a fost extrem de strânsă. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pierdut „la milimetru”. Imediat după verdict, Gabi Torje a sărbătorit succesul într-un stil caracteristic: „Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”. Sezonul 9 Asia Express a purtat concurenții într-o aventură spectaculoasă prin Uzbekistan și China, două destinații care au oferit atât peisaje impresionante, cât și numeroase dificultăți pentru participanți.

După mii de kilometri parcurși, două luni de aventură și teste limită, Drumul Mătăsii a ajuns miercuri, 11 noiembrie, la final. Echipele Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alin Alexuc s-au duelat pentru marele premiul în valorea de 30.000 de euro. Ultima cursă din Asia are loc în locurile emblematice din Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume.

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