Lovitură de teatru. Valerie Lungu a pierdut finala Asia Express din cauza mesajului mamei ei

Lovitură de teatru. Valerie Lungu a pierdut finala Asia Express din cauza mesajului mamei ei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Una dintre probele la care Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pierdut extrem de mult timp s-a defășurat într-o cameră de hotel din Shanghai. Concurenții au avut de căutat indicii, iar unul dintre ele se ascundea chiar în mesajele transmise de către cei dragi. 

Atât Valerie Lungu, Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alin Alexuc au primit mesaje cu subînțeles de la cei dragi. „Te iubesc pentru totdeauna” era indiciul ascuns care i-a ajutat să descifreze codul pentru următoarea misiune. Torje și Alexuc au fost ceva mai concentrați și și-au dat seama imediat.

Victoria, mama Valeriei Lungu/ sursă foto: captură videoValerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut aproape indiferenți pe lângă mesajele de la mamele lor. De altfel, influenceriță chiar i-a „reproșat” mamei sale că nu a ajutat-o. Cele două echipe au fost aproape tot timpul umăr la umăr, însă tocmai la această probă Valerie și Alex au pierdut cel mai mult timp și, implicit, marea finală.

Victoria, mama lui Valerie: „Iubita și unica mea fiică, să știi că mami este foarte mândră de tine, de voi, de ambii, pentru că împreună ați reușit în acest concurs. V-ați demonstrat că iubirea înseamnă absolut tot. Eu cu Daisy și cu toți cei dragi vă așteptăm să aduceți trofeul acasă. Nu uita că eu te iubesc pentru totdeauna.

Imediat după înregistrarea cu mama sa, Valerie a spus: „Măi, mama, nu mi-ai dat niciun indiciu?!”

Valerie Lungu/ sursă foto: captură video

La scurt timp, pe tabletă a apărut și mesajul mamei lui Alex Gîlcă: „Salut, scumpii mei. Alex, Valerica! Vă dorim mult succes, putere, răbdare. Noi știm că formați o echipă puternică și suntem mândri de voi. Vă așteptăm cu premiul mare acasă. Să știți că în inimile noastre aveți un loc special. Să nu uitați niciodată că vă iubim pentru totdeauna.”

Reacția influenceriței a fost diferită, însă, la fel ca în cazul primului videoclip, Valerie nu a înțeles mesajul important din spatele vorbelor: „Gata? Eu mă așteptam să zică ceva „Vezi să te uiți undeva” sau o chestie de genul ăsta. Și n-am primit nimic”, a Valerie după ce s-a terminat mesajul soacrei sale.

În același timp, Alex s-a arătat la fel de confuz: „Când am văzut mesajul mamei mele, mă uitam, mă uitam, a, ai terminat? Ok, hai la treabă. Doru-i dor, dar ne vedem acasă. Aici suntem ca niște soldăței, trebuie să executăm. N-avem timp de sentimente, n-avem timp de dragoste. Merci, vă iubesc, pa.”, a spus concurentul.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026

Finala Asia Express 2026 și-a desemnat câștigătorii. Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu trofelul și cecul în valoare de 30.000 de euro, însă cursă dintre ei și echipa adversă a fost extrem de strânsă. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au pierdut „la milimetru”. Imediat după verdict, Gabi Torje a sărbătorit succesul într-un stil caracteristic: „Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”. Sezonul 9 Asia Express a purtat concurenții într-o aventură spectaculoasă prin Uzbekistan și China, două destinații care au oferit atât peisaje impresionante, cât și numeroase dificultăți pentru participanți.

După mii de kilometri parcurși, două luni de aventură și teste limită, Drumul Mătăsii a ajuns miercuri, 11 noiembrie, la final. Echipele Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Gabi Torje și Alin Alexuc s-au duelat pentru marele premiul în valorea de 30.000 de euro. Ultima cursă din Asia are loc în locurile emblematice din Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume.

Câți bani au primit Valerie Lungu și Alex Gîlcă, chiar daca au pierdut marea finală Asia Express. Paradoxal: Au luat mai mult decât Torje și Alexuc, pentru marele premiu

Ei ar putea fi primii concurenți de la Asia Express 2027? „Mi-ar fi tare frică de versiunea mea nedormită, obosită și înfometată”

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cât l-a costat împăcarea pe Marco, după ce și-a înșelat soția la Insula Iubirii? Bianca s-a bucurat ca un copil
Cât l-a costat împăcarea pe Marco, după ce și-a înșelat soția la Insula Iubirii? Bianca s-a bucurat ca un copil
Am deslușit misterul lacrimilor. De ce a plâns Alex Gîlcă azi-noapte, la Asia Express. Ce s-a întâmplat chiar în timpul marii finale
Am deslușit misterul lacrimilor. De ce a plâns Alex Gîlcă azi-noapte, la Asia Express. Ce s-a întâmplat chiar în timpul marii finale
Loredana Chivu, primul mesaj după ce ”preferatul ei”, Alex Gîlcă, a pierdut finala Asia Express. Ce spune despre Torje și Alexuc
Loredana Chivu, primul mesaj după ce ”preferatul ei”, Alex Gîlcă, a pierdut finala Asia Express. Ce spune despre Torje și Alexuc
Prima reacție a lui Gabi Torje, după ce a câștigat Asia Express. Ce i-a transmis Monei Segall
Prima reacție a lui Gabi Torje, după ce a câștigat Asia Express. Ce i-a transmis Monei Segall
Alex Gîlcă, în lacrimi după ce a pierdut Asia Express! Mesajul transmis după ce a văzut marea finală: „E greu de acceptat”
Alex Gîlcă, în lacrimi după ce a pierdut Asia Express! Mesajul transmis după ce a văzut marea finală: „E greu de acceptat”
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
Mediafax
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
Gandul.ro
DIICOT ia cu asalt Oil Terminal, Biroul vamal de frontieră Constanța și CEC Bank. Bugetul de stat, devalizat în urma unei afaceri cu produse petroliere
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Adevarul
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem unicați/Care e problema?”. Explicația dată de vărul edilului
Digi24
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem unicați/Care e problema?”. Explicația dată de vărul edilului
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Click.ro
Cele două zodii pentru care urmează transformări în toate sectoarele vieții, între 14 și 29 noiembrie. Au un înger păzitor care le veghează la tot pasul
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Gandul.ro
SURSE | Fratele „sponsorului” plecării private în Mykonos, ridicat de DIICOT în mega-dosarul antrepozitelor cu produse petroliere. O șefă din CEC Bank vizată în dosar. Prejudiciul față de stat este de aproape 50 de milioane de euro. Gruparea și-ar fi tras „pe dreapta” aproape 120 de milioane de lei
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.