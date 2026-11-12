Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: „Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire”

După ce CANCAN.RO a dezvăluit cine este bărbatul despre care Ionuț Mocăniță a avut suspiciuni că a avut o relație cu Claudia Ion în timp ce aceasta încă forma un cuplu cu el, am obținut și prima reacție a celui aflat în centrul poveștii. Contactat de redacția noastră, omul de afaceri a acceptat să răspundă întrebărilor despre relația cu concurenta de la „Insula Iubirii”. Declarațiile incendiare nu lasă loc de interpretări!

Reamintim că Ionuț Mocăniță a refuzat să facă testul poligraf, deși își dăduse acordul inițial. Mocăniță și-ar fi dorit să afle și el răspunsurile la întrebările care l-au măcinat în legătură cu fidelitatea partenerei sale. În cadrul emisiunii, concurentul de la „Insula Iubirii” a mărturisit că ar fi avut mai multe motive să fie gelos. Ionuț a vorbit despre o relație anterioară a Claudiei Ion și despre un bărbat din anturajul lor cu care fosta sa parteneră ar fi avut o idilă.

Elisei Vlad: „Nu cred că toată lumea ar fi încântată să audă varianta completă!”

În articolul anterior, CANCAN.RO a dezvăluit indentitatea bărbatului care a fost în atenția lui Ionuț Mocănită încă din perioada relației cu Claudia. Numele lui este Elisei Vlad și are afaceri în domeniul HoReCa, în Mamaia, Brașov și Predeal. (VEZI AICI)

Ei bine, CANCAN.RO nu s-a oprit la informațiile primite pe adresa pont@cancan.ro și l-a contactat chiar pe Elisei Vlad pentru a afla dacă între el și Claudia Ion a existat o poveste de iubire dar și ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi. Mai mult, patronul a dezvăluit că nu a avut niciodată un conflict cu Ionuț Mocăniță, iar dacă concurentul de la „Insula Iubirii” are întrebări sau nelămuriri, îl poate contacta direct.

CANCAN.RO: Tu și Claudia ați fost iubiți sau nu? Fotografiile apărute cu voi au ridicat destul de multe semne de întrebare.

Elisei Vlad: Am fost, da.

CANCAN.RO: Te-ai așteptat ca acele imagini să ajungă în presă?

Elisei Vlad: Nu m-am așteptat, dar nici nu mă surprinde.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat, de fapt, între tine și Claudia?

Elisei Vlad: Sunt multe lucruri de povestit și nu cred că toată lumea ar fi încântată să audă varianta completă. Uneori, aparențele înșală și nu tot ceea ce pare într-un fel chiar așa este.

CANCAN.RO: Ionuț o să vadă cu siguranță declarațiile tale. Ce ai vrea să știe despre relația ta cu Claudia?

Elisei Vlad: Dacă are vreo întrebare sau vreo nelămurire, știe unde mă găsește și mă poate contacta direct. Eu nu am avut niciodată vreo problemă cu Ionuț și cred că, de multe ori, lumea îl judecă greșit fără să cunoască toate lucrurile. Deși, sincer, nu știu dacă mai are rost acum, având în vedere că a trecut atâta timp, ei s-au împăcat și nu a existat nicio discuție între noi. Unele întrebări trebuiau puse la timpul lor. Dar nu am nicio problemă să vorbim, dacă își dorește.

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