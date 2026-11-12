Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: „Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire”

Patronul și Claudia Ion, relație confirmată! Omul de afaceri scoate la iveală detalii despre povestea de amor: „Mocăniță mă poate contacta dacă are vreo nelămurire”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După ce CANCAN.RO a dezvăluit cine este bărbatul despre care Ionuț Mocăniță a avut suspiciuni că a avut o relație cu Claudia Ion în timp ce aceasta încă forma un cuplu cu el, am obținut și prima reacție a celui aflat în centrul poveștii. Contactat de redacția noastră, omul de afaceri a acceptat să răspundă întrebărilor despre relația cu concurenta de la „Insula Iubirii”. Declarațiile incendiare nu lasă loc de interpretări!

Reamintim că Ionuț Mocăniță a refuzat să facă testul poligraf, deși își dăduse acordul inițial. Mocăniță și-ar fi dorit să afle și el răspunsurile la întrebările care l-au măcinat în legătură cu fidelitatea partenerei sale. În cadrul emisiunii, concurentul de la „Insula Iubirii” a mărturisit că ar fi avut mai multe motive să fie gelos. Ionuț a vorbit despre o relație anterioară a Claudiei Ion și despre un bărbat din anturajul lor cu care fosta sa parteneră ar fi avut o idilă.

Elisei Vlad a recunoscut că el și Claudia Ion au avut o relație/sursa foto: social media

Elisei Vlad: „Nu cred că toată lumea ar fi încântată să audă varianta completă!”

În articolul anterior, CANCAN.RO a dezvăluit indentitatea bărbatului care a fost în atenția lui Ionuț Mocănită încă din perioada relației cu Claudia. Numele lui este Elisei Vlad și are afaceri în domeniul HoReCa, în Mamaia, Brașov și Predeal. (VEZI AICI)

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
3 poze

Ei bine, CANCAN.RO nu s-a oprit la informațiile primite pe adresa pont@cancan.ro și l-a contactat chiar pe Elisei Vlad pentru a afla dacă între el și Claudia Ion a existat o poveste de iubire dar și ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi. Mai mult, patronul a dezvăluit că nu a avut niciodată un conflict cu Ionuț Mocăniță, iar dacă concurentul de la „Insula Iubirii” are întrebări sau nelămuriri, îl poate contacta direct.

CANCAN.RO: Tu și Claudia ați fost iubiți sau nu? Fotografiile apărute cu voi au ridicat destul de multe semne de întrebare.

Elisei Vlad: Am fost, da.

CANCAN.RO: Te-ai așteptat ca acele imagini să ajungă în presă?

Elisei Vlad: Nu m-am așteptat, dar nici nu mă surprinde.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat, de fapt, între tine și Claudia?

Elisei Vlad: Sunt multe lucruri de povestit și nu cred că toată lumea ar fi încântată să audă varianta completă. Uneori, aparențele înșală și nu tot ceea ce pare într-un fel chiar așa este.

CANCAN.RO: Ionuț o să vadă cu siguranță declarațiile tale. Ce ai vrea să știe despre relația ta cu Claudia?

Elisei Vlad: Dacă are vreo întrebare sau vreo nelămurire, știe unde mă găsește și mă poate contacta direct. Eu nu am avut niciodată vreo problemă cu Ionuț și cred că, de multe ori, lumea îl judecă greșit fără să cunoască toate lucrurile. Deși, sincer, nu știu dacă mai are rost acum, având în vedere că a trecut atâta timp, ei s-au împăcat și nu a existat nicio discuție între noi. Unele întrebări trebuiau puse la timpul lor. Dar nu am nicio problemă să vorbim, dacă își dorește.

VEZI ȘI: De asta a fugit de la testul poligraf: Cele 3 secrete pe care Mocăniță nu le-a vrut făcute publice

CITEȘTE ȘI: Ce a pățit Claudia Ion după ce CANCAN l-a găsit pe afaceristul despre care povestea Mocăniță. Concurenta a avut o zi grea!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Acuzată de infidelitate, Olga Verbițchi iese la atac: „Îmi iubesc soțul și avem o relație minunată bazată pe respect”
Acuzată de infidelitate, Olga Verbițchi iese la atac: „Îmi iubesc soțul și avem o relație minunată bazată pe respect”
Vești dureroase despre Florin Piersic. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul: „Nu se mai pune problema să jucăm”
Vești dureroase despre Florin Piersic. Problemele de sănătate și-au spus cuvântul: „Nu se mai pune problema să jucăm”
S-a terminat pacea dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu! Fostul soț a dat-o în judecată ca să-și poată vedea copilul
S-a terminat pacea dintre Ilinca Vandici și Andrei Neacșu! Fostul soț a dat-o în judecată ca să-și poată vedea copilul
Răsturnare de situație în scandalul ceasurilor furate! Claudiu Pătrașcu a fost reclamat la Parchet chiar de bărbatul condamnat că l-a păgubit cu 105.000 €
Răsturnare de situație în scandalul ceasurilor furate! Claudiu Pătrașcu a fost reclamat la Parchet chiar de bărbatul condamnat că l-a păgubit cu 105.000 €
Lino Golden îi declară război lui Ceanu Zheng! Dezvăluirile care ar putea arunca totul în aer
Lino Golden îi declară război lui Ceanu Zheng! Dezvăluirile care ar putea arunca totul în aer
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Mediafax
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
Gandul.ro
Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Adevarul
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
Click.ro
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
Gandul.ro
Nicușor Dan ar urma să prelungească contractul de lobby cu americanii, care va costa în total aproape 7 milioane de dolari. Cotroceniul ține la secret ce a primit România în schimbul banilor
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.