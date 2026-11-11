Lino Golden îi declară război lui Ceanu Zheng! Dezvăluirile care ar putea arunca totul în aer

Lino Golden îi declară război lui Ceanu Zheng! Dezvăluirile care ar putea arunca totul în aer
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Lino Golden și Ceanu Zeng. Sursa foto Social media
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Scandalul continuă și se lasă cu vorbe grele! Lino Golden a declarat, pentru CANCAN.RO, că Ceanu Zheng și-a bătut joc de prietenia lor și că a ajuns să-l bârfească pe la toate colțurile doar pentru că este însetat de atenție și se plictisește teribil în propria viață. Artistul a dezvăluit de la ce a pornit tot circul, dar și ce „surpriză” îi pregătește fostului său prieten. Se pare că Lino are un as în mânecă și este gata să arate lumii adevărata față a vloggerului.

Toată nebunia a început după ce Ceanu Zheng l-a acuzat pe Lino Golden că l-a făcut gay și că este ros de invidie din cauza relației lui cu Iuliana Beregoi. Și când te gândești că cei doi erau cândva prieteni la cataramă! Dar, ce să vezi?! Prietenia s-a dus pe apa sâmbetei, iar acum au ajuns să-și arunce vorbe grele!

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Lino Golden n-a înghițit acuzațiile și a ieșit la atac. Artistul a declarat, pentru CANCAN.RO, că nu doar Ceanu Zheng îl bârfește pe la toate colțurile, ci și alți foști prieteni. Mai mult, Lino a spus că vloggerul este disperat după atenție și că a uitat cam repede vremurile în care se ruga de el să facă o poză împreună, doar ca să mai adune câteva like-uri.

S-a folosit de faima lui?!

Lino Golden a ținut să lămurească lucrurile o dată pentru totdeauna, Artistul a spus clar că nu l-a făcut gay pe Ceanu Zheng și că piesa lansată nu are absolut nicio legătură cu el. Mai mult, i-a transmis fostului său prieten să-și vadă de treaba lui și să nu-l mai pomenească la fiecare ocazie. Și, ca să fie mesajul cât se poate de clar, Lino l-a avertizat că, dacă nu încetează, s-ar putea să înceapă și el să dea din casă detalii incediare.

„El a început să mă bârfească. Ce are Ceanu cu mine? Păi, ca toți oamenii care ies pe net și vorbesc prost de mine: foame de atenție, n-au alt subiect de discutat și li se pare favorabil să dea în mine, că e la modă, și neajunsuri în viață. Nu înțeleg de ce vorbește de mine neîntrebat, mai ales că, la un moment dat, se ruga de mine să-l promovez și nu știa cum să mai facă să mai apară într-o poză cu mine. Eu am fost foarte de treabă, am fost finuț. Eu doar vreau să mă apăr. Eu nu l-am făcut gay, piesa nu are nicio legătură cu el”, a declarat Lino pentru CANCAN.RO.

Ceanu Zheng și Lino Golden

Ceanu Zheng și Lino Golden. Sursa foto Social Media

„Dumnezeu ți-o dă după suflet”

Ceanu Zheng a mărturisit că prietenia lui cu Lino Golden s-a terminat după ce artistul a lansat o piesă în care l-a făcut gay, chiar în perioada în care forma un cuplu cu Iuliana Beregoi. Vloggerul a declarat că îi pare rău că trapperul nu mai este pe val și că n-a mai scos niciun hit, dar că a primit fix ce a meritat. Ce să vezi?! Compasiunea a ținut doar până la următoarea înțepătură! Ceanu a mai spus că Dumnezeu e sus și vede adevărul, iar Lino ar face bine să nu uite că s-a folosit multă vreme de el și de mașina lui. Se pare că, odată cu prietenia, au expirat și cursele gratuite!

„Cât timp am fost eu împreună cu Iuliana Beregoi, Lino a scos o piesă, ceva cu «Iubitul tău e gay» sau o chestie de genul. Atunci, eu cu Iuliana eram foarte pe val și el a pus poze cu mine și cu ea și zicea că iubitul tău e gay. Eu cu Lino ne știm din 2018. Pe atunci, eu aveam un Range Rover roșu, cu care îl plimbam constant, și mereu mă suna să îl plimb. Dumnezeu ți-o dă după sufletul tău. Nu mă bucur de downfall-ul nimănui, dar fiecare om primește ce merită”, a spus Ceanu Zheng.

VEZI ȘI: Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă

Lino Golden a rămas fără nimic! Conturi goale, fără bunuri și copleșit de datorii. Cine îl strânge cu ușa

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