Cât l-a costat pe Cristi Pulhac al doilea implant de păr! Fostul fotbalist a scos din buzunar mii de euro: „Mi-au pus în jur de 3.850 de grefe”

Cristi Pulhac a ajuns din nou pe mâna medicilor pentru o schimbare de look! Fostul fotbalist a revenit în Turcia, la cinci ani de la primul implant de păr, pentru o nouă intervenție. De data aceasta, procedura a fost mult mai amplă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fostul dinamovist și a aflat cât a plătit pentru noua transformare, cât a durat operația și cum s-a simțit pe parcursul intervenției.

Dacă prima experiență a fost una cu aproximativ 1.000 de grefe, acum medicii au considerat că este momentul pentru o completare. Cristi Pulhac a dezvăluit pentru CANCAN.RO că revenirea la clinică a fost programată încă de la prima intervenție, când i s-a recomandat să facă o nouă procedură după patru-cinci ani.

Cât a plătit Cristi Pulhac pentru implant și ce servicii au fost incluse

Fostul dinamovist a explicat pentru CANCAN.RO că prima intervenție a fost una mai mică, iar medicii au ales să împartă procedurile în două etape. Acum, Cristi a ajuns la aproximativ 3.850 de grefe, iar tehnica folosită a fost una mai avansată față de cea de la primul implant. Dincolo de intervenția propriu-zisă, Cristi a dezvăluit că schimbarea de look a costat în jur de 2.600 de euro, iar pachetul a inclus și transportul de la aeroport, cazarea, un translator român, dar și asistența pe toată durata procedurii.

CANCAN.RO: De ce ai luat decizia să faci un nou implant de păr?

Cristi Pulhac: Decizia nu a fost neapărat după mine. Am făcut primul implant acum cinci ani, doar că mi-au pus puține grefe, în jur de 1.000 și ceva. Ideea este că le pun cam de două ori, ca să nu fie o creștere treptată, înțelegi? Atunci mi-au spus că trebuie să revin după patru-cinci ani, maximum, și după aceea îmi mai pun încă o dată și gata. Acum, clar, mi-au pus mai multe, dar după aceea trebuie să vadă evoluția, pentru că oricum îți cade părul tău natural. Adică nu îți mai cade părul implantat, ci îți cade părul vechi, care se mai rărește.

CANCAN.RO: Și cum a fost de data aceasta? Am văzut că ai stat aproximativ șase ore.

Cristi Pulhac: Da, cam așa, șase ore și jumătate, șapte. Oricum, acum am avut parte de o tehnică mult mai avansată față de prima dată.

CANCAN.RO: A fost dureros?

Cristi Pulhac: Nu, deloc! Eu am stat pe telefon, am și dormit vreo oră, vreo 40 de minute. După aceea am venit în salon și m-au trezit.

CANCAN.RO: Te-au anesteziat?

Cristi Pulhac: Da, îți face anestezie la nivelul scalpului, că nu ai cum altfel. Nu ai cum să faci pe viu, e greu, nu reziști.

Cristi Pulhac: „Este un preț chiar bun, mai ales că îți oferă totul!”

CANCAN.RO: Și acum câte grefe ți-au pus?

Cristi Pulhac: În jur de 3.850.

CANCAN.RO: Mult mai mult decât prima dată!

Cristi Pulhac: Da. Practic, asta a fost ideea lor. Așa au gândit-o. Fiecare are scalpul diferit, părul diferit și nevoi diferite. De exemplu, au fost cu mine și câțiva care arătau mai rău, adică nu prea mai aveau păr deloc, față de cum eram eu prima oară. Clar, lor le-au pus mai mult acum, după care revin peste trei-patru ani. La mine nu era nevoie atunci de atât de mult, încât să-mi pună în jur de 3.000-4.000 de grefe, cum le-au pus altora de la început. Fiecare e diferit. Nu se pune aceeași cantitate la toată lumea. Depinde cât păr are fiecare și de ce are nevoie. Majoritatea au nevoie de mai mult fix în față, pentru că acolo se vede cel mai tare. Dar sunt OK.

CANCAN.RO: Recuperarea este în regulă?

Cristi Pulhac: Da. Prima zi este puțin mai dificilă. Mai ai un disconfort, mai ales seara, când te culci, pentru că trebuie să ai grijă să nu te lovești. Îți dau o pernuță specială. Dar după aceea e gata, după a treia zi e OK.

CANCAN.RO: Cât te-a costat intervenția? A fost mai scumpă decât prima?

Cristi Pulhac: Nu, a fost în jur de 2.600 de euro, cu totul, cu anestezie, absolut tot.

Ei te iau de la aeroport, te cazează, ai translator român, te așteaptă acolo, te duc mașinile. Vanurile te iau de la hotel și te duc la clinică. Ai tot timpul personal lângă tine. Vin și te întreabă în timpul operației dacă totul este OK, dacă ai nevoie de ceva. În plus, faci o pauză de jumătate de oră, 40 de minute, în care se schimbă echipa. Prima dată îți extrag grefele, după care vine alt doctor care le implantează.

Este un preț chiar bun, mai ales că îți oferă totul, inclusiv cazarea și transportul. În plus, ei sunt printre primii care au făcut chestia asta, au o tehnologie foarte bună și, făcând atât de mulți oameni încontinuu, clar au acumulat experiență și au învățat și alte tehnici. Ca peste tot în medicină, în momentul în care faci cât mai multe proceduri, îți dai seama de anumite lucruri.

CANCAN.RO: Deci consideri că merită investiția?

Cristi Pulhac: Da, eu cred că merită, mai ales pentru bărbați. Sunt mulți care vin și își fac implant. Am văzut și persoane care au venit înainte de nuntă, pentru că vor să arate bine în ziua cea mare. Și, în plus, nu este o sumă atât de mare.

CANCAN.RO: De ce ai ales totuși să mergi în Turcia?

Cristi Pulhac: Eu am mers din prima acolo, pentru că știi că experiența contează. Este cel mai potrivit om cu care să pleci, pentru că el organizează absolut tot. În plus, ai parte și aici de tratament și consultații, datorită parteneriatului cu clinica sau clinicile de acolo. Ai consultație după o săptămână, după aceea te duci aici la spălare, îți fac poze și vorbesc încontinuu cu doctorii de acolo. Trimiți și videoclipuri, ca să nu mai fie nevoie să te duci până acolo.

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