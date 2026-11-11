Cât l-a costat pe Cristi Pulhac al doilea implant de păr! Fostul fotbalist a scos din buzunar mii de euro: „Mi-au pus în jur de 3.850 de grefe”

Cât l-a costat pe Cristi Pulhac al doilea implant de păr! Fostul fotbalist a scos din buzunar mii de euro: „Mi-au pus în jur de 3.850 de grefe”
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Cristi Pulhac a ajuns din nou pe mâna medicilor pentru o schimbare de look! Fostul fotbalist a revenit în Turcia, la cinci ani de la primul implant de păr, pentru o nouă intervenție. De data aceasta, procedura a fost mult mai amplă. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fostul dinamovist și a aflat cât a plătit pentru noua transformare, cât a durat operația și cum s-a simțit pe parcursul intervenției.

Dacă prima experiență a fost una cu aproximativ 1.000 de grefe, acum medicii au considerat că este momentul pentru o completare. Cristi Pulhac a dezvăluit pentru CANCAN.RO că revenirea la clinică a fost programată încă de la prima intervenție, când i s-a recomandat să facă o nouă procedură după patru-cinci ani.

Cristi Pulhac și-a făcut al doilea implant de păr.

Cât a plătit Cristi Pulhac pentru implant și ce servicii au fost incluse

Fostul dinamovist a explicat pentru CANCAN.RO că prima intervenție a fost una mai mică, iar medicii au ales să împartă procedurile în două etape. Acum, Cristi a ajuns la aproximativ 3.850 de grefe, iar tehnica folosită a fost una mai avansată față de cea de la primul implant. Dincolo de intervenția propriu-zisă, Cristi a dezvăluit că schimbarea de look a costat în jur de 2.600 de euro, iar pachetul a inclus și transportul de la aeroport, cazarea, un translator român, dar și asistența pe toată durata procedurii.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

CANCAN.RO: De ce ai luat decizia să faci un nou implant de păr?

Cristi Pulhac: Decizia nu a fost neapărat după mine. Am făcut primul implant acum cinci ani, doar că mi-au pus puține grefe, în jur de 1.000 și ceva. Ideea este că le pun cam de două ori, ca să nu fie o creștere treptată, înțelegi? Atunci mi-au spus că trebuie să revin după patru-cinci ani, maximum, și după aceea îmi mai pun încă o dată și gata. Acum, clar, mi-au pus mai multe, dar după aceea trebuie să vadă evoluția, pentru că oricum îți cade părul tău natural. Adică nu îți mai cade părul implantat, ci îți cade părul vechi, care se mai rărește.

CANCAN.RO: Și cum a fost de data aceasta? Am văzut că ai stat aproximativ șase ore.

Cristi Pulhac: Da, cam așa, șase ore și jumătate, șapte. Oricum, acum am avut parte de o tehnică mult mai avansată față de prima dată.

CANCAN.RO: A fost dureros?

Cristi Pulhac: Nu, deloc! Eu am stat pe telefon, am și dormit vreo oră, vreo 40 de minute. După aceea am venit în salon și m-au trezit.

CANCAN.RO: Te-au anesteziat?

Cristi Pulhac: Da, îți face anestezie la nivelul scalpului, că nu ai cum altfel. Nu ai cum să faci pe viu, e greu, nu reziști.

Cristi Pulhac a povestit cum a decurs intervenția.

Cristi Pulhac: „Este un preț chiar bun, mai ales că îți oferă totul!”

CANCAN.RO: Și acum câte grefe ți-au pus?

Cristi Pulhac: În jur de 3.850.

CANCAN.RO: Mult mai mult decât prima dată!

Cristi Pulhac: Da. Practic, asta a fost ideea lor. Așa au gândit-o. Fiecare are scalpul diferit, părul diferit și nevoi diferite. De exemplu, au fost cu mine și câțiva care arătau mai rău, adică nu prea mai aveau păr deloc, față de cum eram eu prima oară. Clar, lor le-au pus mai mult acum, după care revin peste trei-patru ani. La mine nu era nevoie atunci de atât de mult, încât să-mi pună în jur de 3.000-4.000 de grefe, cum le-au pus altora de la început. Fiecare e diferit. Nu se pune aceeași cantitate la toată lumea. Depinde cât păr are fiecare și de ce are nevoie. Majoritatea au nevoie de mai mult fix în față, pentru că acolo se vede cel mai tare. Dar sunt OK.

CANCAN.RO: Recuperarea este în regulă?

Cristi Pulhac: Da. Prima zi este puțin mai dificilă. Mai ai un disconfort, mai ales seara, când te culci, pentru că trebuie să ai grijă să nu te lovești. Îți dau o pernuță specială. Dar după aceea e gata, după a treia zi e OK.

CANCAN.RO: Cât te-a costat intervenția? A fost mai scumpă decât prima?

Cristi Pulhac: Nu, a fost în jur de 2.600 de euro, cu totul, cu anestezie, absolut tot.

Ei te iau de la aeroport, te cazează, ai translator român, te așteaptă acolo, te duc mașinile. Vanurile te iau de la hotel și te duc la clinică. Ai tot timpul personal lângă tine. Vin și te întreabă în timpul operației dacă totul este OK, dacă ai nevoie de ceva. În plus, faci o pauză de jumătate de oră, 40 de minute, în care se schimbă echipa. Prima dată îți extrag grefele, după care vine alt doctor care le implantează.

Este un preț chiar bun, mai ales că îți oferă totul, inclusiv cazarea și transportul. În plus, ei sunt printre primii care au făcut chestia asta, au o tehnologie foarte bună și, făcând atât de mulți oameni încontinuu, clar au acumulat experiență și au învățat și alte tehnici. Ca peste tot în medicină, în momentul în care faci cât mai multe proceduri, îți dai seama de anumite lucruri.

CANCAN.RO: Deci consideri că merită investiția?

Cristi Pulhac: Da, eu cred că merită, mai ales pentru bărbați. Sunt mulți care vin și își fac implant. Am văzut și persoane care au venit înainte de nuntă, pentru că vor să arate bine în ziua cea mare. Și, în plus, nu este o sumă atât de mare.

CANCAN.RO: De ce ai ales totuși să mergi în Turcia?

Cristi Pulhac: Eu am mers din prima acolo, pentru că știi că experiența contează. Este cel mai potrivit om cu care să pleci, pentru că el organizează absolut tot. În plus, ai parte și aici de tratament și consultații, datorită parteneriatului cu clinica sau clinicile de acolo. Ai consultație după o săptămână, după aceea te duci aici la spălare, îți fac poze și vorbesc încontinuu cu doctorii de acolo. Trimiți și videoclipuri, ca să nu mai fie nevoie să te duci până acolo.

VEZI ȘI: Fostul internațional vorbește despre perioada care i-a schimbat complet viața. Cristi Pulhac: „Eu știu unde am greșit”

CITEȘTE ȘI: EX-fotbalistul nu a ratat niciun invitat. A intrat în show-ul de la ProTV și a dat totul peste cap! “Muschi din plin, creier putin!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alina Crișan dă din casă după ce a cântat la nunta lui Pescobar. Cine s-a ocupat cu adevărat de toate surprizele artistice
Alina Crișan dă din casă după ce a cântat la nunta lui Pescobar. Cine s-a ocupat cu adevărat de toate surprizele artistice
Cătălin Dumitrescu, fosta ispită de la Insula Iubirii l-a desființat pe Prințul Marco la prima vedere, apoi și-a schimbat părerea radical: „Cine e maimuțoiul ăsta?”
Cătălin Dumitrescu, fosta ispită de la Insula Iubirii l-a desființat pe Prințul Marco la prima vedere, apoi și-a schimbat părerea radical: „Cine e maimuțoiul ăsta?”
Scandal fără precedent la Antena 1! Și-au dat în judecată propriul câștigător de la „Splash!”: i-au băgat premiul în cont, apoi i-au cerut banii înapoi cu dobândă!
Scandal fără precedent la Antena 1! Și-au dat în judecată propriul câștigător de la „Splash!”: i-au băgat premiul în cont, apoi i-au cerut banii înapoi cu dobândă!
Scandal monstru în platoul CANCAN pe Insulă! Gabriela, fosta iubită a Mirei, acuzată în direct: „Ea ar fi primit 5.000 de euro, iar mie mi-ar fi revenit 2.000 de euro!”
Scandal monstru în platoul CANCAN pe Insulă! Gabriela, fosta iubită a Mirei, acuzată în direct: „Ea ar fi primit 5.000 de euro, iar mie mi-ar fi revenit 2.000 de euro!”
Actorul Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă! Vedeta cinematografiei românești din anii 60-70 a suferit un accident în locuința sa din România
Actorul Dan Nuțu a ajuns la spital în stare gravă! Vedeta cinematografiei românești din anii 60-70 a suferit un accident în locuința sa din România
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Mediafax
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției
Gandul.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale se reia la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil va fi adus la Curte sub escorta poliției
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
Digi24
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
„Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă
Mediafax
„Succesul nu se măsoară în viteza unei vizite”. Când va merge Nicușor Dan la Casa Albă
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
Click.ro
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Digi 24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cafeaua de dimineață, ca la cafenea, dar preparată acasă? Kaufland reduce cu aproape 50% un espressor de Black Friday
go4it.ro
Cafeaua de dimineață, ca la cafenea, dar preparată acasă? Kaufland reduce cu aproape 50% un espressor de Black Friday
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Viitorul God of War a fost amânat! Când îl vom putea juca
Go4Games
Viitorul God of War a fost amânat! Când îl vom putea juca
Stenograme | Cum au ajuns doi polițiști să fie informatori pentru un clan de interlopi: „Sunteți mai mulți inși într-un dosar, sunt numele voastre, o să fiți chemați cu toții”
Gandul.ro
Stenograme | Cum au ajuns doi polițiști să fie informatori pentru un clan de interlopi: „Sunteți mai mulți inși într-un dosar, sunt numele voastre, o să fiți chemați cu toții”
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Mediafax Italia
Planta salvatoare. Romanii o puneau pe răni, grecii o interziceau, iar acum...
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Mediafax Spania
Cine are o conservă de ton goală are o comoară! Cinci trucuri în care o poți refolosi acasă
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.