Scandal fără precedent la Antena 1! Și-au dat în judecată propriul câștigător de la „Splash!”: i-au băgat premiul în cont, apoi i-au cerut banii înapoi cu dobândă!

O situație incredibil de hilară, probabil fără precedent în televiziune, se consumă între Antena 1 și un fost concurent al emisiunii ”Splash! Vedete la apă”. Reprezentanții postului l-au dat în judecată pe Costin Gheorghe, fratele cântăreței Elenei Gheorghe, după ce a câștigat una dintre ediții. Mai precis, bani i-au fost virați de două ori, din cauza unei gafe de contabilitate, iar povestea s-a complicat atât de rău încât s-a ajuns în fața judecătorilor. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

În vara anului 2022, Costin Gheorghe a fost invitat să concureze la emisiunea ”Splash! Vedete la apă” și a devenit totodată câștigător al celei de-a cincea ediție. Premiul pe care trebuia să-l încaseze era unul modest, de doar 3.210 lei, potrivit înscrisurilor de la dosar.

Suma nu a fost transferată imediat, ci câteva luni mai târziu, la final de noiembrie. Problema e că, trei săptămâni mai târziu, un angajat al departamentului financiar al televiziunii a repetat transferal. Așa s-a ajuns ca fratele Elenei Gheorghe să încaseze de două ori premiul, adică 6.420 de lei.

”În motivare, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului Costin Gheorghe la restituirea sumei de 3.210 lei, sumă plătită fără a fi datorată, întrucât a fost virată de două ori în contul său bancar, deși avea dreptul să o încaseze doar o singură dată”.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, reprezentanții Antenei ar fi încercat să recupereze bani trimiși din greșeală, însă aici a intervenit prima problemă: Costin ar fi refuzat să-i mai dea înapoi!

”A precizat că încasarea dublă a sumei constituie îmbogățire fără justă cauză, generând obligația de restituire, conform art. 1.345 Cod civil. A mai arătat că, întrucât pârâtul a refuzat să primească notificarea nr. 3490/05.03.2024, a procedat la punerea sa în întârziere, conform art. 1.522 Cod civil”.

Costin Gheorghe a intrat în ”silenzio stampa” după ce a încasat banii

Când a văzut că nu-și poate recupera banii, postul de televiziune l-a dat în judecată și nu s-a mulțumit cu asta. Pentru că trecuseră doi ani deja, a plusat: a cerut și dobândă la banii care i-au fost transferați dintr-o eroare!

”A solicitat, de asemenea, obligarea pârâtului la plata dobânzii legale, începând cu data de 22.12.2022, întrucât patrimoniul său s-a majorat nejustificat cu suma de 3.210 lei, iar el era obligat să restituie această sumă încă de la data primirii acesteia”, se consemnează în cererea de chemare în judecată.

Inclusiv când a primti citație, Costin Gheorghe a devenit ”invizibil”. Potrivit documentelor de la dosar, acesta nu a dat curs nici solicitărilor instanței.

”Pârâtul nu a comunicat instanţei formularul de răspuns completat si nici nu a răspuns printr-un alt mijloc cererii formulate de reclamantă”.

Judecătorii au analizat toate dovezile depuse de Antena 1, inclusiv procesele verbale prin care a fost desemnat câștigător, cât și cele două ordine de plată, iar decizia a fost, evident, în favoarea televiziunii.

”În aceste condiţii, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile plăţii nedatorate, astfel că va admite cererea şi va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 3210 lei reprezentând plată nedatorată (…) Obligă pârâtul la plata către reclamantă a dobânzii legale penalizatoare, calculată prin raportare la debitul de 3210 lei, începând cu data de 22.12.2022 și până la data plății efective”.

CITEȘTE ȘI: Costin Gheorghe nu se mai ferește de ochii lumii! Unde s-a afișat cu noua lui iubită