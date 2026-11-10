Lovitură de teatru în războiul cu fostul șofer! Adrian Ștefan Iliescu, fiul fostului primar din Giurgiu, și-a salvat afacerea după descoperirea unei semnături false

Afaceristul Adrian Ștefan Iliescu, fiul fostului primar din Giurgiu, a câștigat un proces cu o miză financiară importantă, după ce un fost colaborator, chiar fost șofer, a încercat să-i preia abuziv societatea. Iliescu a adus multe probe în fața judecătorilor, însă cea mai ”grea” dintre ele s-a dovedit a fi un document care purta o semnătură falsă! CANCAN.RO are detalii exclusive dintr-un război judiciar care a trecut granițele României.

Povestea dosarului se învârte în jurul firmei sale, Global Business Group Ltd, care a fost înregistrată în Seychelles, cunoscut drept un paradis fiscal pentru investitori. Această societate deține participații majoritare la GBG Business Criad SRL, o firmă care are ca activitate dezvoltarea imobiliară.

Acum intră în scenă ”adversarul” său, Ștefan Renato Petrescu, bărbatul pe care l-a dat în judecată, nimeni altul decât propriul șofer! Sau mai bine zis… fostul șofer. Pentru că ulterior ar fi ajuns administrator în afacerea lui Iliescu.

Conflictul dintre cei doi a pornit după ce au fost transferate participații din societatea românească, iar ulterior ar fi apărut inclusiv un document prin care Iliescu ar fi cedat controlul companiei offshore către Petrescu.

Doar că afaceristul giurgiuvean a negat că ar fi semnat acel act! Așa că a pornit un proces chiar în Seychelles pentru a demonstra falsul din acte, cerând ulterior în România ca hotărârea favorabilă data de instanța de-acolo să fie recunoscută și aici.

Iar pe 21 octombrie, Tribunalul București a admis cererea de recunoaștere.

Două Cristine la mijloc și un război pe milioane

Cum era de așteptat, Petrescu a prezentat altă versiune instanței, pledând că nu este un simplu angajat a lui Iliescu, ci partener de afaceri, investind mulți bani alături de el.

Însă pe parcursul procesului din Seychelles a fost depusă la dosar inclusiv o expertiză grafoscopică prin care s-a demonstrat că semnătura era falsă.

Drept urmare judecătorii au dispus anularea modificării proprietații și l-au repus în funcție pe Iliescu!

Miza acestei afaceri era destul de mare, dacă ne uităm pe bilanțuri. GBG Business Criad SRL, firma disputată în conflict, a raportat pentru 2025 o cifrăd e afaceri de aproape 2,5 milioane de lei, având un singur angajat în acte. Activele totale se ridică însă la aproape 2 milioane de euro.

Până și numele firmei, CRIAD, a fost disputat în fața judecătorilor. După ce Adrian Ștefan Iliescu a explicat că denumirea provine din numele soției sale actuale, Cristina, și prenumele lui, Adrian, de cealaltă parte, Petrescu a susținut că numele firmei a fost inspirat de fapt după soția sa, pe nume tot Cristina, și fiul său, Adrian.