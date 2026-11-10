Radu Banciu bate în retragere după jignirile lui Șerban Huidu: „Și eu am spus destule despre el”

Radu Banciu bate în retragere după jignirile lui Șerban Huidu: „Și eu am spus destule despre el”
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CANCAN.RO a obținut reacția lui Radu Banciu după ce Șerban Huidu l-a făcut ipocrit și l-a comparat cu liderii PSD. Controversatul jurnalist a avut un mesaj la care colegul său de breaslă probabil nu se aștepta. Cine ar fi crezut că tocmai Banciu, care nu iartă pe nimeni când deschide gura, o să lase sabia jos?!  Acum, cine e omul deștept în scandalul ăsta, rămâne la aprecierea fiecăruia.

Scandalul a pornit de la un videoclip mai vechi, în care Radu Banciu i-a luat peste picior pe reprezentanții PSD care au plecat cu avionul în Mykonos, în septembrie 2026. Jurnalistul a ironizat faptul că politicienii se plimbă prin destinații de lux, dar habar n-au cum se pronunță, de fapt, numele locurilor în care își petrec vacanțele.

Liniștea n-a durat prea mult, căci Șerban Huidu, de la „Cronica Cârcotașilor”, l-a luat imediat în vizor pe Radu Banciu. „Cârcotașul” l-a făcut ipocrit și i-a recomandat să învețe cum se pronunță Monaco și Mykonos înainte să râdă de alții. Că doar nu poți să le dai lecții politicienilor dacă te împiedici și tu de aceleași cuvinte. Se pare că jurnalistul a vrut să-i lase corigenți pe alții, dar Huidu l-a trimis direct la tablă.

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Radu Banciu nu mai e ce-a fost?!

Publicația noastră a stat de vorbă cu Radu Banciu, iar reacția lui ne-a luat prin surprindere. Jurnalistul a spus că Șerban Huidu are dreptul să spună ce vrea, că doar și el și-a dat cu părerea despre alții de-a lungul vieții. Cine s-ar fi așteptat la atâta diplomație din partea lui Banciu?!

„E dreptul lui. Nu mă deranjează în niciun fel și nu este nicio râcă între noi. Huidu e cronicar vechi, îl știu de ani de zile. Și eu am spus destule despre ei”, a spus Radu Banciu pentru CANCAN.RO.

Radu Banciu și Șerban Huidu

Radu Banciu și Șerban Huidu. Sursa foto Social Media

Huidu l-a scos la tablă

Se pare că jurnalistul n-a fost deloc deranjat de ce a spus Șerban Huidu. Mulți oameni de televiziune s-ar fi aprins imediat dacă ar fi fost jigniți în direct de un coleg de breaslă, dar Banciu ne-a demonstrat că, odată cu trecerea timpului, a devenit mai indulgent și mai răbdător. Cine ar fi crezut?! În schimb, prezentatorul de la „Cronica Cârcotașilor” nu prea pare să fi făcut același progres la capitolul răbdare. Că doar uitați-vă ce a avut de spus despre colegul său de breaslă…

„Bre, ipocritule! Nu e Mykonos, cum nu e nici Monaco. E adevărat, e Monaco, dar nu e nici Mykonos. Că nu e! De ce? Că ești ipocrit, de aia. Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”, a declarat Șerban Huidu la „Cronica Cârcotașilor”.

VEZI ȘI: Scandalul momentului în showbiz. Șerban Huidu îl pulverizează pe Radu Banciu: „Ipocritule!” De la ce a plecat totul

Radu Banciu, despre Serban Huidu: „Jumatate din creierul lui era praf. Se inscrie undeva, intre Fane Spoitoru si Ramaru”

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