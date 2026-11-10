BANCUL ZILEI | Tânărul judecător și colegul mai în vârstă

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Tânărul judecător își întreabă colegul mai în vârstă:

-Am un caz cu unul care face țuică clandestin..Cât să-i dau?

-În nici un caz mai mult de 20 de lei pe litru..

Alte bancuri haioase

Soțul, soția și amantul

O femeie era acasă cu amantul, când, deodată, aude cheia în ușă.

– Vai de mine! E soțul meu! Intră în dulap repede!

Amantul se ascunde în dulap, iar soțul intră în dormitor.

– Iubito, ce faci?

– Te așteptam, dragule!

– Și de ce e dezordine?

– Am făcut puțină curățenie.

Soțul se apropie de dulap și observă o pereche de pantofi bărbătești.

– Ai musafiri?

– Nu, dragule, sunt pantofii tăi cei vechi!

Deschide dulapul și îl vede pe amant.

– Cine ești tu?!

Amantul, foarte calm:

– Sunt de la gaze.

– Și ce cauți în dulapul meu?!

– Verific instalația.

– Și de ce ești dezbrăcat?

– Pentru că… verific și pierderile!

Soțul se uită lung la el și spune:

– Bine, dar data viitoare să vii cu uniforma!

Bătrânul și taximetristul

Un bătrân oprește un taxi și îi spune șoferului:

– Tinere, du-mă până la gară, dar te rog să mergi încet, că nu mă grăbesc.

Taximetristul pornește liniștit. După câteva minute, bătrânul îl întreabă:

– Câți ani ai, tinere?

– 32.

– Și de cât timp conduci taxiul?

– De vreo 10 ani.

– Frumos. Și ești căsătorit?

– Nu, încă nu.

– De ce?

– Nu am găsit persoana potrivită.

Bătrânul oftează:

– Eh, tinere, să nu faci greșeala mea. Eu sunt căsătorit de 50 de ani.

Taximetristul:

– Și nu sunteți fericit?

– Ba da, foarte fericit!

– Atunci care e greșeala?

– Că nu mi-am luat taxiul mai devreme!

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