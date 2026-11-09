BANCUL ZILEI | Elena de la cabinetul stomatologic

BANCUL ZILEI | Elena de la cabinetul stomatologic
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A început o nouă săptămână de muncă și trebuie să avem grijă ca rutina să nu ne copleșească încă de luni, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un banc senzațional. Azi vom râde împreună cu Elena și un client de la cabinetul unui stomatolog.

– Bună. Ești Paul?

– Da. Tu cine ești?

– Sunt Elena de la cabinetul stomatologic. Avem numărul tău în calculator.

– A, super! Ți-a plăcut de mine și vrei să ieșim la o cafea.

– Nu. Vă avem filmat pe cameră când ați luat 2.000 de lei din buzunarul domnului doctor. Când ați putea să îi aduceți înapoi?

Alte bancuri amuzante

Bulă vrea să-și vândă mașina

Vrând să își vândă mașina cât mai repede, Bulă lipește un anunț pe geamul din spate al autoturismului, cu prețul și numărul de telefon. În timp ce era în trafic, primește un telefon:
– Alo, da! Cine este?
– Aici este poliția. Suntem în spatele dumneavoastră! Opriți, va rog, pentru că nu aveți voie să vorbiți la telefon, la volan!

Bulă merge la bancă

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la bancă.
– Bună ziua, zice Bula, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă intoarceți Ia coadă și să vă așteptați rândul.
Bulă, mirat, iese din bancă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nici o coadă.
Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

La șuetă cu bunica surdă

Două fete, domnișoare, și bunica lor cam surdă, stăteau la taclale pe prispa casei.
Una dintre fete zice:
– Am citit într-o revistă de modă din Anglia că anul ăsta se poartă mănușile până aici… și face un semn la încheietura mâinii.
Cealaltă fată zice:
– Eu am citit într-o revistă de modă din Franța că anul ăsta se poartă mănușile până aici… și face un semn la cot.
Imediat bunicuța sare ca arsă:
– Cu ăla să te măriți mamaie! Neapărat!!

O întâlnire romantică modernă

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant. I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curățenie, spălat, călcat, gătit și toate alea.
– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbații ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbații.
– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.
– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

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