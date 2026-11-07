BANCUL ZILEI | Sun la spital. Formez numărul și o voce feminină plăcută răspunde

BANCUL ZILEI | Sun la spital. Formez numărul și o voce feminină plăcută răspunde
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Este sâmbătă, o zi în care trebuie să ne relaxăm și să ne deconectăm de toate problemele din timpul săptămânii, motiv pentru care echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros. Azi, personajul nostru principal sună la un spital și are parte de o discuție… interesantă!

Sun la spital. Formez numărul. O voce feminină plăcută:

– Vă ascult.

– Bună ziua, este Registratura?

– Aici este Morga.

– M-m-m, scuzaţi-mă, cred că este cam devreme pentru mine…

Aceeaşi voce plăcută:

– Nicio problemă, noi mai aşteptăm…

Alte bancuri amuzante

Soțul și soția la psiholog

O femeie merge cu soțul ei la psiholog și începe să se plângă:
— Domnule doctor, soțul meu nu mă mai ascultă deloc! Vorbesc cu el, îi spun lucruri importante, iar el se uită la televizor de parcă nici n-aș exista!
Psihologul se întoarce spre soț și îl întreabă:
— Domnule, ați auzit ce a spus soția dumneavoastră?
Soțul răspunde:
— Poftim? A zis ceva?

De ce nu pleacă trenul?

Undeva prin Siberia.
– De ce nu pleacă trenul?
– Au schimbat locomotiva.
– Și de ce nu pleacă?
– Au schimbat-o pe vodcă.

Bulă și Bubulina la Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

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