BANC | Bulă sună la Patriarhie

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Alo, Patriarhia?

– Da! fiule, ia spune!

– Sunt Bulă și am o întrebare. Aveți idee?! La un Mercedes S Class, din ce cauză tremură cutia la relanti?

– Din ce an este mașina?

– 2019.

– Sunați la biserica de care aparțineți, vă rog! Pentru că noi nu avem așa vechi…

Alte bancuri haioase

Soțul și amanta

Un bărbat ajunge acasă la ora 3 dimineața. Soția îl așteaptă în bucătărie, cu mâinile încrucișate și o privire de parcă tocmai a descoperit toate secretele universului.

– Unde ai fost până la ora asta?!

– Iubito, am fost cu băieții la o bere.

– Aha! Și de ce miroși a parfum de femeie?

– Păi… era o bere cu aromă de fructe.

– Și de ce ai ruj pe cămașă?

– Ăăă… am băut din paharul unui prieten.

– Și de ce ai un cercel în buzunar?

– Ăsta? E al lui Gigi.

– Gigi poartă cercei?!

– Nu, dar nevastă-sa da!

Soția îl privește câteva secunde, apoi spune calm:

– Bine, dragule. Du-te și culcă-te.

Bărbatul răsuflă ușurat și pleacă spre dormitor. După câteva secunde, soția strigă:

– Apropo, Gigi a sunat acum două ore. A zis că ai uitat să-i iei soția de la aeroport!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.

Doctorul îl întreabă:

– De când se întâmplă asta?

– De când eram pui!

– Și de ce nu ați venit până acum la un consult?

– Păi, la început dormeam în coș și nu aveam voie să ies din casă!

Doctorul începe să râdă, apoi îl întreabă:

– Bine, dar acum ce faceți când aveți acest vis?

– Păi, mă trezesc, mă ridic în patru labe și încep să latru.

– Și soția dumneavoastră ce spune?

– Nimic, domnule doctor. Ea s-a obișnuit. Doar că ieri noapte m-a certat.

– De ce?

– Pentru că am făcut pipi pe roata mașinii vecinului!

– Și ce v-a spus?

– Că dacă mai fac asta, mă duce la veterinar!

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