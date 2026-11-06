BANC | Bulă sună la Patriarhie

BANC | Bulă sună la Patriarhie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

– Alo, Patriarhia?
– Da! fiule, ia spune!
– Sunt Bulă și am o întrebare. Aveți idee?! La un Mercedes S Class, din ce cauză tremură cutia la relanti?
– Din ce an este mașina?
– 2019.
– Sunați la biserica de care aparțineți, vă rog! Pentru că noi nu avem așa vechi…

Alte bancuri haioase

Soțul și amanta

Un bărbat ajunge acasă la ora 3 dimineața. Soția îl așteaptă în bucătărie, cu mâinile încrucișate și o privire de parcă tocmai a descoperit toate secretele universului.

– Unde ai fost până la ora asta?!

– Iubito, am fost cu băieții la o bere.

– Aha! Și de ce miroși a parfum de femeie?

– Păi… era o bere cu aromă de fructe.

– Și de ce ai ruj pe cămașă?

– Ăăă… am băut din paharul unui prieten.

– Și de ce ai un cercel în buzunar?

– Ăsta? E al lui Gigi.

– Gigi poartă cercei?!

– Nu, dar nevastă-sa da!

Soția îl privește câteva secunde, apoi spune calm:

– Bine, dragule. Du-te și culcă-te.

Bărbatul răsuflă ușurat și pleacă spre dormitor. După câteva secunde, soția strigă:

– Apropo, Gigi a sunat acum două ore. A zis că ai uitat să-i iei soția de la aeroport!

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.

Doctorul îl întreabă:

– De când se întâmplă asta?

– De când eram pui!

– Și de ce nu ați venit până acum la un consult?

– Păi, la început dormeam în coș și nu aveam voie să ies din casă!

Doctorul începe să râdă, apoi îl întreabă:

– Bine, dar acum ce faceți când aveți acest vis?

– Păi, mă trezesc, mă ridic în patru labe și încep să latru.

– Și soția dumneavoastră ce spune?

– Nimic, domnule doctor. Ea s-a obișnuit. Doar că ieri noapte m-a certat.

– De ce?

– Pentru că am făcut pipi pe roata mașinii vecinului!

– Și ce v-a spus?

– Că dacă mai fac asta, mă duce la veterinar!

VEZI ȘI: BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

BANC | Bulă se întoarce din America

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | „Ție cum îți merge?”
BANCUL ZILEI | „Ție cum îți merge?”
BANC | „Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă?”
BANC | „Bulă, de ce porți verigheta pe mâna dreaptă?”
BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra
BANCUL ZILEI | Polițistul și tânăra
BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”
BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”
BANCUL ZILEI | Anunțuri românești
BANCUL ZILEI | Anunțuri românești
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Mediafax
Hoț român, prins în cel mai neașteptat mod! A adormit în patul casei în care intrase la furat
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Gandul.ro
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, apariție spectaculoasă într-un costum special: „Ești Femeia Fantastică”
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând poți face altfel”
Adevarul
Reclama „manea” de Black Friday de la eMAG a încins internetul. Expert: „Când ești lider de piață, oricând poți face altfel”
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Digi24
Manipulare sau divertisment: povestea controversată a reality show-ului care a scandalizat întreaga țară
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Mediafax
Cum îi atrage Kim Jong Un pe hackeri de partea regimului: apartamente, bani și o misiune specială
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Prosport.ro
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
Click.ro
Gina Pistol a spus ce o deranjează cel mai mult la Smiley, după aproape 10 ani de relație: „Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni”
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Digi 24
Când se plătesc pensiile în decembrie 2026. Anunțul Poștei Române înainte de sărbătorile de iarnă
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Digi24
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
Promotor.ro
Cauți să achiziționezi anvelope de iarnă de Black Friday? Dedeman are în ofertă o anvelopă la ofertă
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
go4it.ro
Gadget-uri de sub 100 lei de la Lidl
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Go4Games
GTA VI: Când începe preload-ul? Cât spațiu este necesar pe stocarea consolei
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Gandul.ro
Val de aer polar peste România! Temperaturile scad până la -10 grade
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.