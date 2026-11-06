BANC | Bulă sună la Patriarhie

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
– Alo, Patriarhia?
– Da! fiule, ia spune!
– Sunt Bulă și am o întrebare. Aveți idee?! La un Mercedes S Class, din ce cauză tremură cutia la relanti?
– Din ce an este mașina?
– 2019.
– Sunați la biserica de care aparțineți, vă rog! Pentru că noi nu avem așa vechi…
Alte bancuri haioase
Soțul și amanta
Un bărbat ajunge acasă la ora 3 dimineața. Soția îl așteaptă în bucătărie, cu mâinile încrucișate și o privire de parcă tocmai a descoperit toate secretele universului.
– Unde ai fost până la ora asta?!
– Iubito, am fost cu băieții la o bere.
– Aha! Și de ce miroși a parfum de femeie?
– Păi… era o bere cu aromă de fructe.
– Și de ce ai ruj pe cămașă?
– Ăăă… am băut din paharul unui prieten.
– Și de ce ai un cercel în buzunar?
– Ăsta? E al lui Gigi.
– Gigi poartă cercei?!
– Nu, dar nevastă-sa da!
Soția îl privește câteva secunde, apoi spune calm:
– Bine, dragule. Du-te și culcă-te.
Bărbatul răsuflă ușurat și pleacă spre dormitor. După câteva secunde, soția strigă:
– Apropo, Gigi a sunat acum două ore. A zis că ai uitat să-i iei soția de la aeroport!
La doctor
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt un câine.
Doctorul îl întreabă:
– De când se întâmplă asta?
– De când eram pui!
– Și de ce nu ați venit până acum la un consult?
– Păi, la început dormeam în coș și nu aveam voie să ies din casă!
Doctorul începe să râdă, apoi îl întreabă:
– Bine, dar acum ce faceți când aveți acest vis?
– Păi, mă trezesc, mă ridic în patru labe și încep să latru.
– Și soția dumneavoastră ce spune?
– Nimic, domnule doctor. Ea s-a obișnuit. Doar că ieri noapte m-a certat.
– De ce?
– Pentru că am făcut pipi pe roata mașinii vecinului!
– Și ce v-a spus?
– Că dacă mai fac asta, mă duce la veterinar!
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