BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

BANC | "Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic"
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât. 

– Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică!
– Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?!
– Nici gând! Alea sunt, de fapt, pentru tine.
– Cum așa, Bubulino?
– Ca să mă vezi mai frumoasă!
– Dar, dar cele 4 beri pentru ce crezi că sunt?!

Alte bancuri haioase

Un tip intră într-o farmacie și întreabă:

— Bună ziua! Aveți ceva pentru sughiț?
Farmacista îi pulverizează brusc un spray în față.
Tipul, speriat:
— Doamnă, ce faceți?!
— Păi, v-am tratat de sughiț!
— Dar eu n-am sughiț! Soția mea are!
— Și unde este soția?
— Acasă. O așteptam să-i duc medicamentul!

Un bărbat merge la doctor:

— Domnule doctor, cred că soția mea și-a pierdut auzul!
— Și cum v-ați dat seama?
— Păi, o strig și nu-mi răspunde.
— Faceți un test. Stați la 10 metri de ea și întrebați-o ceva. Dacă nu răspunde, apropiați-vă treptat.
Ajunge acasă, o vede în bucătărie și strigă:
— Iubito, ce avem la cină?
Niciun răspuns.
Se apropie la 5 metri:
— Iubito, ce avem la cină?
Nimic.
Se apropie la un metru:
— Iubito, ce avem la cină?
Soția se întoarce nervoasă:
— Pentru a TREIA oară îți spun: friptură cu cartofi!

VEZI ȘI: BANC | Bulă intră val-vârtej într-un salon de tatuaje

BANC | Bulă se întoarce din America

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | Anunțuri românești
BANCUL ZILEI | Anunțuri românești
BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”
BANC | „Bulă, cum îl cheamă pe neamțul ăla mic care îmi tot ascunde lucrurile?”
BANCUL ZILEI | Ghidul de la castelul medieval din România
BANCUL ZILEI | Ghidul de la castelul medieval din România
BANC | Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur
BANC | Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur
BANCUL ZILEI | Adevărul despre bunele maniere
BANCUL ZILEI | Adevărul despre bunele maniere
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Mediafax
O ROMÂNCĂ a dat lovitura în alegerile din SUA! Ce a făcut fostul lider PMP în Florida
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
Gandul.ro
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Am căzut din picioare”. Apariția jucătoarei de tenis în costum de baie i-a dat pe spate pe fani
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Adevarul
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Mediafax
„NU am fost eu!” REACȚIA lui Trump după iminentul dezastru electoral al republicanilor
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Prosport.ro
Anamaria Prodan și Ronald Gavril, întâlnire de 7 stele cu legenda americanilor: „El a avut grijă de mine în SUA. Îl vom aduce în România”. EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Click.ro
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Digi 24
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare stagiu de cotizare în 2026
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Digi24
Cine se afla la bordul avionului privat care s-a prăbușit „ca o rachetă” în Florida
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Suzuki Swift hibrid mașina ideală pentru oraș? Ce primești pentru 8.500 de euro
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
Gandul.ro
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Mediafax Italia
NEWS ALERT. A murit Nadia Santini! Ce se va întâmpla cu moștenirea ei?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.