BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică!

– Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?!

– Nici gând! Alea sunt, de fapt, pentru tine.

– Cum așa, Bubulino?

– Ca să mă vezi mai frumoasă!

– Dar, dar cele 4 beri pentru ce crezi că sunt?!

Alte bancuri haioase

Un tip intră într-o farmacie și întreabă:

— Bună ziua! Aveți ceva pentru sughiț?

Farmacista îi pulverizează brusc un spray în față.

Tipul, speriat:

— Doamnă, ce faceți?!

— Păi, v-am tratat de sughiț!

— Dar eu n-am sughiț! Soția mea are!

— Și unde este soția?

— Acasă. O așteptam să-i duc medicamentul!

Un bărbat merge la doctor:

— Domnule doctor, cred că soția mea și-a pierdut auzul!

— Și cum v-ați dat seama?

— Păi, o strig și nu-mi răspunde.

— Faceți un test. Stați la 10 metri de ea și întrebați-o ceva. Dacă nu răspunde, apropiați-vă treptat.

Ajunge acasă, o vede în bucătărie și strigă:

— Iubito, ce avem la cină?

Niciun răspuns.

Se apropie la 5 metri:

— Iubito, ce avem la cină?

Nimic.

Se apropie la un metru:

— Iubito, ce avem la cină?

Soția se întoarce nervoasă:

— Pentru a TREIA oară îți spun: friptură cu cartofi!

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