BANC | „Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
– Bulă, stăm prost cu banii. Ar trebui să renunți la cele 4 beri pe care le bei zilnic. Asta este, e criză economică!
– Bubulino, dar nu mai bine reducem bugetul pentru fardurile tale?!
– Nici gând! Alea sunt, de fapt, pentru tine.
– Cum așa, Bubulino?
– Ca să mă vezi mai frumoasă!
– Dar, dar cele 4 beri pentru ce crezi că sunt?!
Alte bancuri haioase
Un tip intră într-o farmacie și întreabă:
— Bună ziua! Aveți ceva pentru sughiț?
Farmacista îi pulverizează brusc un spray în față.
Tipul, speriat:
— Doamnă, ce faceți?!
— Păi, v-am tratat de sughiț!
— Dar eu n-am sughiț! Soția mea are!
— Și unde este soția?
— Acasă. O așteptam să-i duc medicamentul!
Un bărbat merge la doctor:
— Domnule doctor, cred că soția mea și-a pierdut auzul!
— Și cum v-ați dat seama?
— Păi, o strig și nu-mi răspunde.
— Faceți un test. Stați la 10 metri de ea și întrebați-o ceva. Dacă nu răspunde, apropiați-vă treptat.
Ajunge acasă, o vede în bucătărie și strigă:
— Iubito, ce avem la cină?
Niciun răspuns.
Se apropie la 5 metri:
— Iubito, ce avem la cină?
Nimic.
Se apropie la un metru:
— Iubito, ce avem la cină?
Soția se întoarce nervoasă:
— Pentru a TREIA oară îți spun: friptură cu cartofi!
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