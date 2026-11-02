BANC | Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc exceţional, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.

– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.

– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.

– Așa…

– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.

– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință!

– Hmm.. Bine, peștișorule. Vreau ca, din acest moment, să înțeleg femeile.

După o jumătate de oră de gândire, peștișorul îi spune:

– Pe câte benzi să fie podul? Două sau patru?!

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În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:

– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”

Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:

– „Sau aici”.

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă Soțul, soția și amantul Un bărbat se întoarce acasă mai devreme de la serviciu și își găsește soția în pat, foarte agitată.

— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?

— Nimic, dragule! Mi-a fost puțin cald și am deschis geamul.

Bărbatul se apropie de pat și observă că perdeaua se mișcă ciudat.

— De ce se mișcă perdeaua?

— Probabil de la curent, iubitule!

Bărbatul trage perdeaua și vede un bărbat gol, agățat de pervazul exterior.

— Tu cine naiba ești?!

Bărbatul de la geam răspunde speriat:

— Sunt instalatorul! Am venit să verific țevile!

Soțul se uită la el și spune:

— Instalator?! La etajul opt, fără scară și fără haine?!

Amantul, disperat, se uită în jos și vede că trece o paradă de alergători pe stradă. Atunci îi vine o idee:

— Da, domnule! Sunt la un concurs de alergare montană! Am luat-o pe scurtătură!

Soțul se uită la el câteva secunde, apoi îi spune soției:

— Bine, iubito, să-i dai omului un prosop, că răcește!

După care se așază pe pat, își scoate pantofii și spune:

— Apropo, dragă, am uitat să-ți spun ceva.

Soția înghite în sec:

— Ce anume?

— Am fost concediat azi.

Ea începe să plângă:

— Vai, dragule! Și ce o să facem acum?!

Soțul oftează:

— Nu știu, iubito. Dar măcar avem noroc că instalatorul pare să fie un om de treabă. Poate ne repară și centrala gratis!

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