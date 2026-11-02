BANC | Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur

BANC | Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc exceţional, perfect pentru a-ţi începe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Într-o zi, Bulă prinde peștișorul de aur.
– Bulă, dacă îmi dai drumul, îți îndeplinesc o dorință.
– Doar una? Hmm, să mă gândesc. Știi, peștișorule, de mult vreau să ajung în Hawaii.
– Așa…
– Problema este că îmi e frică și de apă, și de avion. Dorința mea este să construiești un pod până în Hawaii.
– Bulă, îmi ceri ceva ce este imposibil chiar și pentru mine. Este prea departe. Zi-mi altă dorință!
– Hmm.. Bine, peștișorule. Vreau ca, din acest moment, să înțeleg femeile.
După o jumătate de oră de gândire, peștișorul îi spune:
– Pe câte benzi să fie podul? Două sau patru?!

Alte bancuri amuzante

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou

În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:

– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”

Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:

– „Sau aici”.

Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT

Angajatorul întreabă:

– Ce știi despre inteligența artificială?

Bulă:

– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.

– Și… ce știi să faci?

– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Bulă se duce la doctorul de familie:

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme de la serviciu și își găsește soția în pat, foarte agitată.
— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?
— Nimic, dragule! Mi-a fost puțin cald și am deschis geamul.
Bărbatul se apropie de pat și observă că perdeaua se mișcă ciudat.
— De ce se mișcă perdeaua?
— Probabil de la curent, iubitule!
Bărbatul trage perdeaua și vede un bărbat gol, agățat de pervazul exterior.
— Tu cine naiba ești?!
Bărbatul de la geam răspunde speriat:
— Sunt instalatorul! Am venit să verific țevile!
Soțul se uită la el și spune:
— Instalator?! La etajul opt, fără scară și fără haine?!
Amantul, disperat, se uită în jos și vede că trece o paradă de alergători pe stradă. Atunci îi vine o idee:
— Da, domnule! Sunt la un concurs de alergare montană! Am luat-o pe scurtătură!
Soțul se uită la el câteva secunde, apoi îi spune soției:
— Bine, iubito, să-i dai omului un prosop, că răcește!
După care se așază pe pat, își scoate pantofii și spune:
— Apropo, dragă, am uitat să-ți spun ceva.
Soția înghite în sec:
— Ce anume?
— Am fost concediat azi.
Ea începe să plângă:
— Vai, dragule! Și ce o să facem acum?!
Soțul oftează:
— Nu știu, iubito. Dar măcar avem noroc că instalatorul pare să fie un om de treabă. Poate ne repară și centrala gratis!

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Adevărul despre bunele maniere

BANC | Bulă și bărbatul care este îmbrăcat mereu cu aceleași haine

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