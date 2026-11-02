Regula care va fi modificată începând cu 19 mai 2027. Mulți șoferi români sunt afectați

Regula care va fi modificată începând cu 19 mai 2027. Mulți șoferi români sunt afectați
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Șoferii din Austria trebuie să se pregătească pentru modificări importante privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Începând cu 19 mai 2027, sistemul cunoscut sub denumirea de „Pickerl” va fi modificat, iar una dintre cele mai importante schimbări vizează eliminarea perioadei de toleranță de patru luni după expirarea termenului de verificare. Noua regulă îi va afecta inclusiv pe proprietarii mașinilor deja înmatriculate, nu doar pe cei care vor cumpăra vehicule după intrarea în vigoare a reformei.

În prezent, sistemul austriac permite anumitor categorii de vehicule să efectueze inspecția tehnică și după luna înscrisă pe autocolantul Pickerl. Această flexibilitate le-a oferit conducătorilor auto posibilitatea de a-și programa verificările fără a fi obligați să respecte cu strictețe luna indicată. Din 2027, însă, această facilitate va fi eliminată, iar șoferii vor trebui să fie mult mai atenți la data expirării inspecției.

Cum se modifică intervalele pentru verificările tehnice

O altă schimbare importantă privește frecvența inspecțiilor obligatorii. Pentru autoturismele noi, sistemul actual presupune efectuarea primei verificări după trei ani de la prima înmatriculare, a celei de-a doua după încă doi ani, iar ulterior inspecțiile se realizează anual. Acest calendar este cunoscut drept sistemul 3-2-1.

Începând cu 19 mai 2027, Austria va introduce un nou sistem, denumit 4-2-2-2-1. Potrivit acestuia, prima inspecție tehnică va avea loc la patru ani de la înmatricularea inițială. Următoarele trei verificări vor fi efectuate la intervale de câte doi ani, iar după împlinirea vârstei de zece ani a vehiculului, inspecția va deveni din nou anuală.

Prin urmare, proprietarii autoturismelor noi vor beneficia de perioade mai lungi între verificările obligatorii în primii ani de utilizare. Modificarea urmărește reducerea frecvenței inspecțiilor pentru vehiculele mai noi, fără a elimina obligația verificării tehnice periodice.

Șoferii nu vor mai putea amâna inspecția după scadență

Cea mai importantă modificare pentru conducătorii auto este eliminarea perioadei de grație. În sistemul actual, pentru autoturismele obișnuite, verificarea Pickerl poate fi realizată cu o lună înainte de termenul înscris și până la patru luni după luna respectivă.

Odată cu introducerea noilor reguli, intervalul va fi disponibil exclusiv înainte de scadență. Mai exact, inspecția va putea fi efectuată cu până la patru luni mai devreme, însă nu va mai exista posibilitatea de a circula bazându-se pe o perioadă suplimentară după expirarea termenului.

Această modificare îi vizează în special pe șoferii care obișnuiau să își programeze verificarea în ultimele luni ale perioadei de toleranță. După încheierea tranziției, depășirea termenului nu va mai fi permisă în condițiile vechiului sistem.

Reguli speciale pentru perioada de tranziție din 2027

Pentru a evita aplicarea bruscă a noilor prevederi, autoritățile austriece au stabilit măsuri tranzitorii. Conform informațiilor prezentate de ÖAMTC, vehiculele pentru care termenul de verificare este stabilit în lunile februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie vor beneficia, în perioada de tranziție, de regulile actuale privind intervalul de toleranță.

Pentru autoturismele cu termenul Pickerl în august, septembrie sau octombrie, anul 2027 va include o prevedere suplimentară. Verificarea va putea fi realizată până la sfârșitul lunii noiembrie, în condițiile stabilite pentru această perioadă.

Astfel, finalul lunii noiembrie 2027 marchează momentul după care șoferii nu vor mai putea beneficia de vechea perioadă de grație pentru efectuarea inspecției tehnice.

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