Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine

Dacă la Insula Iubirii încearcă să cucerească prin carismă și prezență, în afara emisiunii Eduard Vlădescu atrage atenția și prin aparițiile sale din mediul online. Recent, ispita masculină s-a fotografiat lângă unul dintre cele mai spectaculoase cabriolete de lux ale momentului.

Eduard Vlădescu este unul dintre bărbații care au stârnit numeroase reacții în actualul sezon Insula Iubirii. Pilot de avion în viața de zi cu zi și ispită în celebrul reality-show filmat în Thailanda, acesta a reușit să atragă din nou atenția după ce a publicat pe Instagram o imagine lângă un Mercedes-AMG SL din generația R232, un model evaluat la aproximativ 100.000 de euro.

De la cabina avionului, direct în atenția fanilor de la Insula Iubirii

Eduard Vlădescu nu este unul dintre concurenții care își testează relația în cadrul emisiunii, ci face parte din categoria ispitelor masculine. Rolul său este să interacționeze cu fanele și să pună la încercare relațiile participantelor din resortul din Thailanda.

De când și-a făcut apariția în show, pilotul a devenit unul dintre personajele urmărite atent de telespectatori, care încearcă să descopere cât mai multe detalii despre viața lui din afara camerelor de filmat. Iar cariera sa este una care atrage imediat atenția. Eduard lucrează ca pilot de avion, o meserie asociată adesea cu disciplina, călătoriile și un stil de viață aparte.

Mașina care a furat privirile din fotografie

În cea mai recentă postare distribuită pe Instagram, Eduard apare lângă un Mercedes-AMG SL, generația R232, cel mai probabil un exemplar produs după lansarea noii game, începând cu 2022.

Pentru pasionații auto, AMG SL este unul dintre cele mai dorite cabriolete premium de pe piață. Designul agresiv, capota lungă, liniile elegante și plafonul retractabil îl transformă într-o mașină care nu trece niciodată neobservată. În funcție de versiune și dotări, prețul unui astfel de model poate ajunge în jurul valorii de 100.000 de euro sau chiar mai mult.

Imagine de gentleman și gusturi rafinate

Apariția lângă un asemenea bolid se potrivește perfect cu imaginea pe care Eduard Vlădescu o afișează încă de la intrarea în emisiune. Elegant, atent la detalii și mereu prezentabil, pilotul pare să aprecieze lucrurile premium, fie că este vorba despre destinațiile în care călătorește, fie despre automobilele pe care alege să le includă în postările sale.

CITEŞTE ŞI: Ispita-pilot Eduard Vlădescu, necazuri cu banii. Blue Air i-a dat „țeapă” după perioada petrecută la cunoscuta companie aeriană

Ce s-a întâmplat cu Eduard și Claudia Ion după conflictul din club. Ispita-pilot ne-a spus adevărul despre relația cu fosta lui Mocăniță: „Mai bine nu făceam asta”