Mira de la Insula Iubirii, schimbare totală de look. Cum arăta iubita lui Ian când era blondă

Mira de la Insula Iubirii, schimbare totală de look. Cum arăta iubita lui Ian când era blondă
Galerie Foto 5
Mira de la Insula Iubirii. Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mira și Ian se numără printre cuplurile care și-au pus relația la încercare în cadrul emisiunii Insula Iubirii. Cei doi sunt împreună de aproape patru ani și au vorbit deschis despre problemele care au apărut de-a lungul relației. Înainte de a adopta look-ul brunet cu care este cunoscută astăzi, concurenta avea o apariție complet diferită.

La doar 22 de ani, Mira a atras atenția publicului nu doar prin participarea la Insula Iubirii, ci și prin transformările sale de imagine. În prezent brunetă, iubita lui Ian păstrează în mediul online numeroase fotografii din perioada în care purta părul blond, imagini care au stârnit reacții în rândul urmăritorilor.

Imaginile din trecut au reapărut în atenția fanilor

Mira obișnuiește să fie activă pe rețelele de socializare, iar printre fotografiile publicate de-a lungul timpului se regăsesc și cadre realizate în urmă cu aproximativ doi ani, când avea părul blond. Deși nu și-a schimbat foarte mult stilul vestimentar, diferența de look este evidentă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Tânăra purta și atunci părul lung, iar în anumite perioade a ales să își facă și șuvițe deschise la culoare. În prezent, concurenta de la Insula Iubirii a revenit la nuanțele închise, imaginea de brunetă devenind deja asociată cu aparițiile sale publice.

Relația cu Ian, pusă sub lupă la Insula Iubirii

Mira și Ian formează un cuplu de aproape patru ani și nu s-au ferit să vorbească despre dificultățile întâmpinate în relație. Pe parcursul timpului, cei doi au împărtășit cu urmăritorii imagini din vacanțe, dar și momente din viața de zi cu zi petrecute în locuința lor.

Participarea la Insula Iubiri” a adus însă în prim-plan nemulțumiri pe care concurenta le-a exprimat fără rețineri. Una dintre cele mai tensionate situații a apărut după ce Mira a comentat declarațiile făcute de partenerul ei și modul în care vede relația lor.

Acuzațiile făcute de Mira la adresa partenerului său

În cadrul discuțiilor purtate în emisiune, Mira a susținut că una dintre problemele majore din relația lor este legată de pasiunea lui Ian pentru poker și jocurile de noroc. Concurenta a mărturisit că lipsa de încredere și faptul că se simte mințită au afectat-o profund.

„El întreține casa… Da, când nu bagi toți banii la aparate și la poker normal că tu întreții casa. Doamne, e dependent și dacă îl întrebi, nu, nu e. Nici nu încearcă să mă înțeleagă, pentru că nu am cum să mă simt în siguranță când el mă minte așa. Minte, că de-asta mor. Dacă ai văzut că sunt un om care vorbesc cu tine, deși cheltui atâția ani, nu am nicio chestie”, le-a povestit Mira ispitelor masculine.

CITEŞTE ŞI: „Prințesa” Bianca, acuzații dure: Susține că Insula Iubirii este regizată. Reacția dură a lui Radu Vâlcan

Am aflat cine este a doua femeie care face amor la Insula Iubirii 2026. Cine cade în ispită, după Bibi

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Florin Dumitrescu a furat startul și a decorat casa de Crăciun, încă din noiembrie. Cum arată locuința Chefului
Florin Dumitrescu a furat startul și a decorat casa de Crăciun, încă din noiembrie. Cum arată locuința Chefului
Detaliul spectaculos din casa Loredanei Chivu. Are o încăpere doar pentru marea ei pasiune
Detaliul spectaculos din casa Loredanei Chivu. Are o încăpere doar pentru marea ei pasiune
Imagini rare cu părinții Claudiei Ion, proprietarii ”palatului” în care tânăra spune că a trăit ca o prințesă. Mama ei nu l-a vrut pe Mocăniță
Imagini rare cu părinții Claudiei Ion, proprietarii ”palatului” în care tânăra spune că a trăit ca o prințesă. Mama ei nu l-a vrut pe Mocăniță
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Ce bolid decapotabil conduce Eduard Vlădescu de la Insula iubirii? Pilotul are gusturi fine
Deranjată de comentariile Arminei, Frankie o face praf pe soția lui Marcel: ”Nu ți s-a prescris dosarul”
Deranjată de comentariile Arminei, Frankie o face praf pe soția lui Marcel: ”Nu ți s-a prescris dosarul”
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
Mediafax
Dezinformarea despre vaccinuri nu se oprește la graniță. Avertismentul unui expert internațional despre românii din diaspora
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
Gandul.ro
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
Adevarul
„Nimănui nu-i pasă de o diplomă”. Cât câștigă românii fără facultate și de ce mulți regretă că nu au studii superioare
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Mediafax
Cum vede România o italiancă ajunsă aici din întâmplare. Ce a surprins-o după ce a descoperit țara
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Prosport.ro
Gigi Becali, Giovanni Becali și Victor Pițurcă, rămași fără bani la cazino, au intrat peste „donjuanul fotbaliștilor” și l-au „jumulit” de 40.000 de dolari! EXCLUSIV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!”
Click.ro
Reacția părinților Ramonei Păun când au aflat că vor deveni bunici. Cum se pregătește vedeta pentru venirea fetiței sale: „Am făcut astfel încât să am o minte liniștită!”
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Digi 24
Cât ar fi costat, de fapt, blana purtată de Sorina Docuz la botezul fiului lui Simonis
Donald Trump, fascinat de aspectul fizic al bărbaților. Pe cine consideră atrăgător și pe cine critică președintele SUA
Digi24
Donald Trump, fascinat de aspectul fizic al bărbaților. Pe cine consideră atrăgător și pe cine critică președintele SUA
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
go4it.ro
Radiații telefoane: Cât au măsurat nemții la iPhone 17 și Galaxy S26
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
Gandul.ro
Parchetul instanței supreme intră tare peste evazioniști, contrabandiști, violatori și braconieri. Operațiunea Jupiter 6 a început cu un prim val de percheziții
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Mediafax Italia
Calendarul vacanțelor 2027. Cum obții zece zile libere?!
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Mediafax Spania
Cum să cureți perfect cârpele murdare de bucătărie?! De ce nu trebuie să le pui niciodată în mașina de spălat
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.