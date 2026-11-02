Cum gestionezi timpul pe ecran al copiilor în timpul vacanței școlare. Strategii care funcționează

Deși ecranele pot fi o sursă de informații educative și de distracție, utilizarea lor excesivă are și dezavantaje. Folosirea îndelungată a dispozitivelor digitale a fost asociată cu tulburări de somn, reducerea activității fizice și dificultăți de concentrare asupra activităților care nu implică tehnologia. Acest lucru este cu atât mai important în vacanțe, când programul obișnuit de la școală și activitățile de după ore sunt întrerupte. Iată cum gestionezi timpul pe ecran al copiilor în vacanța școlară.

Cum poți ține copiii departe de telefoane în vacanță

Menținerea unui echilibru în ceea ce privește timpul petrecut în fața ecranelor în perioada vacanțelor școlare îi ajută pe copii să își formeze obiceiuri mai sănătoase și încurajează interacțiunea cu familia.

Iată cum poți face ca vacanța să fie plină de amintiri frumoase, nu doar de ore petrecute în fața unui ecran.

Stabilește reguli clare de la început

Discută cu cei mici despre cât timp este potrivit să petreacă în fața ecranelor și stabiliți împreună limite cu care toată lumea este de acord. De exemplu, poți stabili:

Intervalele în care au voie să folosească dispozitivele, cum ar fi după prânz sau înainte de culcare.

Perioade fără ecrane, de exemplu în timpul meselor în familie sau al activităților din cadrul familiei.

Limite de timp pentru dispozitive, astfel încât accesul să fie blocat automat după o anumită perioadă de utilizare.

O oră stabilită de comun acord la care se oprește accesul la Wi-Fi.

Dacă stabilești aceste reguli de la început, eviți discuțiile zilnice despre timpul petrecut în fața ecranelor și îl ajuți pe copil să înțeleagă importanța echilibrului dintre divertismentul digital și alte activități.

Include timpul petrecut în fața ecranelor în programul zilnic

Un program zilnic îi poate ajuta pe copii să își organizeze mai bine timpul și să evite utilizarea excesivă a dispozitivelor. Creează un program pentru vacanță în care să incluzi atât activități care presupun folosirea ecranelor, cât și alte lucruri importante, precum joaca în aer liber, lectura și timpul petrecut în familie. Astfel, copilul va înțelege că dispozitivele digitale reprezintă doar o parte din zi, nu activitatea principală.

De exemplu, poți include:

O oră de timp petrecut în fața ecranelor după-amiaza, după ce copilul s-a jucat afară sau te-a ajutat la o activitate de ori la o treabă prin casă.

O seară de film în familie, în care toată lumea urmărește împreună un film.

Un interval limitat pentru folosirea dispozitivelor seara, echilibrat cu alte activități relaxante, precum lectura sau poveștile înainte de culcare.

Încurajează activitățile care nu implică ecrane

Dacă le oferi copiilor alternative distractive la dispozitivele digitale, reduci tentația de a petrece tot timpul liber în fața acestora. Iată câteva activități de care te poți bucura împreună cu întreaga familie în timpul vacanțelor:

Decorațiuni și felicitări de Crăciun: Încurajează creativitatea prin proiecte de lucru manual, cum ar fi realizarea unor felicitări de Crăciun. Este o activitate perfectă pentru vacanța de toamnă sau de iarnă.

Gătiți împreună: Implică-i pe cei mici în pregătirea mâncărurilor sau faceți împreună deserturi în casă. Gătitul îi ajută pe copii să învețe lucruri noi, iar la final vă puteți bucura împreună de preparatele obținute.

Jocuri de societate și puzzle-uri: Scoate jocurile de societate sau puzzle-urile și organizați o competiție în familie. Monopoly, Mima sau Nu te supăra frate pot oferi ore întregi de distracție și ocazia de a petrece timp împreună.

Joacă în aer liber: Plimbările de toamnă, ieșirile în parc sau o vânătoare de comori prin cartier sunt modalități prin care îi poți încuraja pe copii să iasă din casă și să facă mișcare.

Povești și lectură: Cititul împreună sau ascultarea cărților audio pot fi alternative potrivite la timpul petrecut în fața ecranelor, mai ales în perioada vacanței.

Amenajează zone în care nu sunt permise ecranele

Dacă stabilești anumite spații din casă în care nu se folosesc dispozitive digitale, îi poți ajuta pe copii să își formeze obiceiuri mai sănătoase. De exemplu:

Transformă sufrageria sau zona de luat masa într-un spațiu fără ecrane, astfel încât familia să se poată bucura de mese fără distragerea atenției de către telefoane, tablete sau televizor.

Încurajează folosirea dormitoarelor fără ecrane pentru a favoriza un somn mai bun. În schimb, puteți include în rutina de seară activități liniștite, precum cititul sau ascultarea muzicii relaxante.

Poți transforma regula într-un joc: puneți toate telefoanele într-un loc special, numit „închisoarea telefoanelor”, iar prima persoană care nu rezistă tentației de a-și verifica telefonul trebuie să îndeplinească o provocare.

Astfel, copiii vor înțelege că nu trebuie să își petreacă tot timpul în fața unui ecran și vor fi încurajați să interacționeze mai mult cu oamenii și lucrurile din jurul lor.

Oferă un exemplu prin propriul comportament

Copiii tind să imite obiceiurile părinților, așa că este important să îți controlezi și tu timpul petrecut în fața ecranelor. Încearcă să lași telefonul deoparte în timpul activităților de familie și să nu verifici e-mailurile sau rețelele sociale în perioadele stabilite fără dispozitive.

Dacă le arăți copiilor că poți avea obiceiuri digitale sănătoase, îi ajuți să înțeleagă că se pot bucura de sărbători fără să depindă de ecrane pentru a se distra. În același timp, îi încurajezi să fie mai implicați în activitățile și conversațiile din familie.

Cum gestionezi timpul pe ecran al copiilor în timpul vacanței școlare

Dispozitivele digitale fac parte din viața de zi cu zi a familiilor moderne, însă perioada vacanței este un prilej bun să faci un pas înapoi și să găsești un echilibru mai sănătos.

Prin stabilirea unor reguli clare, încurajarea activităților alternative și propriul exemplu, îți poți ajuta copiii să gestioneze timpul petrecut în fața ecranelor în vacanță. În același timp, le oferi ocazia să se bucure de activitățile și momentele petrecute împreună cu familia.

Cu toate acestea, nu vei putea ține copiii departe de ecrane pentru toată perioada vacanței. Iată ce poți face:

Asigură-te că adolescenții știu că le poți verifica oricând istoricul de navigare și mesajele.

Verifică periodic istoricul de navigare și mesajele adolescentului pentru a afla ce tip de conversații poartă și ce informații obține de pe internet. În plus, dacă știe că mama sau tata îi pot verifica oricând activitatea, va fi mai atent la alegerile pe care le face și la consecințele acestora.

Fii atent la ceea ce urmărește copilul și asigură-te că materialele sunt potrivite pentru vârsta și etapa sa de dezvoltare.

Fiecare emisiune TV, videoclip sau joc transmite copilului anumite informații și idei. Discută cu el despre ceea ce vede și ajută-l să înțeleagă situațiile prezentate și să își formeze propriile opinii.

Ia în considerare o pauză de la tehnologie.

Alege o oră, o zi, o săptămână sau chiar o perioadă mai lungă în care toată familia renunță la dispozitivele digitale și face ceva împreună. Puteți merge la o plimbare pe un traseu preferat sau prin cartier, pentru a admira luminile de Crăciun. Puteți pregăti și decora fursecuri sau brioșe, puteți juca un joc de societate, puteți face decorațiuni sau puteți organiza o petrecere cu dans în sufragerie.

Dacă își stabilesc din timp un plan pentru gestionarea timpului petrecut în fața ecranelor, părinții pot preveni creșterea treptată a perioadelor de utilizare a dispozitivelor și pot crea ocazii pentru a petrece timp de calitate în familie și pentru a aduna amintiri frumoase în vacanță.

Citește și: Studiu șoc: telefonul înainte de 12 ani îngrașă, deprimă și strică somnul copiilor

Citește și: Pedepse pentru elevii din România. Ce pățesc cei care folosesc telefonul mobil în timpul orelor