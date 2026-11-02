Deranjată de comentariile Arminei, Frankie o face praf pe soția lui Marcel: ”Nu ți s-a prescris dosarul”

Frankie, ispita de care Marcel Maluma s-a apropiat în sezonul actual al emisiunii „Insula Iubirii”, lansează noi atacuri la adresa Arminăi. Deranjată de comentariile făcute de soția concurentului, aceasta nu s-a mai abținut și a ironizat-o, într-un schimb de replici care a atras atenția publicului.

Nu este pentru prima dată când Frankie susține că Armina ar fi avut o influență negativă asupra lui Marcel. Potrivit ispitei, acesta s-ar fi schimbat radical față de sezonul 8, când a participat la emisiune în calitate de ispită. Frankie afirmă că soția lui l-ar fi făcut să renunțe la propria personalitate, inclusiv prin mesaje precum „Lumea râde de tine, nu cu tine”.

Frankie o face praf pe soția lui Marcel

Frankie a reacționat dur la adresa Ar minei, după ce aceasta ar fi făcut mai multe afirmații despre ea în mediul online. Fosta concurentă susține că și-a dorit să lase în urmă conflictele, însă nu mai este dispusă să tolereze atacurile și jignirile. Frankie a ținut să precizeze că discuțiile sale au vizat exclusiv parcursul Arminei în emisiune, nu viața personală a acesteia.

În replică, Frankie a lansat mai multe acuzații la adresa soției lui Marcel, susținând că aceasta ar fi făcut afirmații jignitoare despre ea și că ar fi continuat să readucă în discuție conflictele din trecut. Totodată, ispita a afirmat că deține capturi de ecran și înregistrări care ar putea susține cele spuse de ea, cerându-i Arminei să înceteze atacurile și să își vadă de propria viață.

Frankie a încheiat mesajul cu o nouă serie de acuzații, făcând referire inclusiv la presupuse afirmații ale Arminei legate de o sarcină, pe care aceasta ar fi prezentat-o, potrivit spuselor sale, drept o strategie de marketing.

Apropierile dintre Frankie și Marcel au devenit tot mai intense pe parcursul emisiunii, iar unul dintre cele mai comentate momente a fost ședința foto din piscină. Imaginile în care cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate au stârnit reacții puternice din partea Arminei, care a decis ulterior să părăsească Thailanda alături de soțul său, după numai 12 zile de filmări.

„Știți ce este amuzant? Că eu chiar am vrut să îngrop securea războiului, dar se pare că nu sunt lăsată. Și da, sunt persoana care se trigăruiește ușor și care nu lasă nimic să scape, așa că voi răspunde. Armina! A trecut? Frate… Mai bine de jumătate de an de când s-a terminat emisiunea „Get Over It”, ok? Iar eu, dacă ți-am discutat, ție ți-am discutat parcursul în emisiune. Să intri pe live și să vorbești mizerii din astea, cum că eu sunt femeie de seară și că nu mă ia niciunul acasă, că nu m-ar lua bărbatul tău acasă… Fă, hai să-ți spun ceva! În primul rând, eu nu am nevoie să mă ia niciun bărbat acasă, pentru că, ce crezi, sora mea? Am casa mea! În poziția asta ești tu. Tu ești homeless, da? Nu sunt eu homeless. Și, ca să-ți mai zic ceva, eu sunt în poziția în care să iau eu un bărbat acasă, că asta mi-a fost creșterea, de… nu știu, harfistă. Am crescut printre băieți, v-am mai zis. Sunt olteancă, sunt de la Craiova, nu e așa ușor cu mine. Și ce să-ți mai zic, puiule? E penal să spui tu despre o femeie că e femeie de o seară, când tu ești luată la oră. Doar pentru că ți-ai schimbat apucăturile sau jobul de când te-a luat Marcel de nevastă, nu ți s-a prescris dosarul. Asta ai crezut tu că ai semnat? Când ai semnat certificatul de căsătorie, tu ai crezut că ai semnat o prescriere la dosare? Nu, sora mea! Sunt încă pe internet toate pozele despre care știm cu toții că nu sunt trucate. Tu ai creierul ăla în gheață, ca să poți să-i spui ce vrei tu, da? Dar mai suntem și oameni sănătoși la cap și mai suntem și oameni care știu să facă diferența între o poză editată și una needitată. Am toate screenshot-urile în telefon și am toate anunțurile tale. M-ai sunat, că nu v-am zis nici asta în online. M-a sunat românca asta să mă certe, că vai, bărbașul nu știu ce… Cu bărbatul lângă ea, ăla n-avea voie să pună mâna pe telefon și să vorbească. Ea era bărbatul, ea avea discuțiile. După care ai vorbit la toată lumea cum mă bați, cum faci, cum dregi. Am ascultat vocalele, am ascultat și ce spui tu de mine, și ce spune soțul tău de mine. Amândoi doi țărani, ce pot să spun? Aș vrea să treceți odată peste. Mă flatează că Marcel nu poate să treacă peste, dar totuși, vă rog, terminați-o! Și un mic post-scriptum: eu am vorbit despre parcursul Arminei în emisiune, nu am vorbit despre viața ei privată. Tocmai de asta nu am menționat cum este închiriată cu ora, nici măcar cum seara, cum spuneam despre mine că sunt o femeie de seară. Ea știe foarte bine la ce fel de petreceri mergea când era cu Marcel și Marcel era la emisiune. Să ne amintim și treaba asta. Și nu am povestit nici măcar ce mi-a povestit soțul ei. Pentru că soțul ei mi-a povestit cum ea afirma că este însărcinată ca strategie de marketing. Da, sora mea, nu ne comparăm, nu avem același caracter. Una care minte că e gravidă ca să primească puțină atenție, puțin reach și puțină băgare în seamă… Patetic, nu?”, a transmis Frankie.

Frankie a dezvăluit de ce a plâns când a plecat Marcel de la Insula iubirii: “Am stat împreună”

Sfătuit de toată lumea să divorțeze de Armina, Marcel a luat decizia și a făcut marele anunț în urmă cu câteva ore